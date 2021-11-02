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  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
  • Lihtne kortsude eemaldamine iga päev

Tootmine lõpetatud

EasyTouch PlusRõivaauruti

GC527/20

4.5
| (30) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtne kortsude eemaldamine iga päev
Philips EasyTouch Plusi rõivaaurutiga saate iga päev hõlpsasti riietelt kortse eemaldada. Tänu mitmetele suurepärastele aurutamislahendustele sobib seade ideaalselt kiireks värskendamiseks ning ka õrnadele ja raskestitriigitavatele kangastele.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu suurepärastele aurutamislahendustele

Lihtne kortsude eemaldamine iga päev

  • 1600 W, 32 g/min

  • 5 auruseadistust

  • 1,6-liitrine eemaldatav paak

  • Styleboardi tarvik

Töötleb ühe tõmbega suuremat pinda tänu 25% suuremale* auruplaadile

Töötleb ühe tõmbega suuremat pinda tänu 25% suuremale* auruplaadile

Sellel EasyTouch Plusi aurutil on varasemate mudelitega võrreldes 25% suurem auruplaat*. Nii saab ühe tõmbega suuremat pinda töödelda ja rõivaid kiiremini aurutada.

5 aurutaset erinevat tüüpi kangaste töötlemiseks.

5 aurutaset erinevat tüüpi kangaste töötlemiseks.

Valige sobiv aurutase, et saavutada optimaalsed tulemused erinevat tüüpi kangastel.

Reguleeritav vars erinevate kõrguse seadistuste kasutamiseks

Reguleeritav vars erinevate kõrguse seadistuste kasutamiseks

Sisseehitatud reguleeritav vars, mille külge saab aurutatavaid riideid riputada. Mugavaks hoiulepanekuks saab varre kokku klappida.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

30

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

02/11/2021

Україна

Україна

чудовий помічник

чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

31/10/2021

Україна

Україна

Справжній помічник у домі!

Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!

Positiivsed omadused

Супер!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

Очень понравился!

Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes varasema mudeliga GC506