Купил для домашнего пользования и остался доволен. Покупал с целью упростить процесс глажки с утра , так как времени на утюг нету. Мощность данного устройства хватит вам на несколько рубашек подряд, вы сможете отпарить за считаные минуты без каких лишних движений , шнур удобный , длинный ( есть дополнительная защита от перегибанний - тканевая оплётка) Данное устройство простое в использовании , так и в очистке. Аппарат не занимает много места в вашей квартире/комнате. Пользуюсь не так давно , но пока никаких недостатков не увидел. Рекомендую данную модель.