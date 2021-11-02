30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1600 W, 32 g/min
5 auruseadistust
1,6-liitrine eemaldatav paak
Styleboardi tarvik
Sellel EasyTouch Plusi aurutil on varasemate mudelitega võrreldes 25% suurem auruplaat*. Nii saab ühe tõmbega suuremat pinda töödelda ja rõivaid kiiremini aurutada.
Valige sobiv aurutase, et saavutada optimaalsed tulemused erinevat tüüpi kangastel.
Sisseehitatud reguleeritav vars, mille külge saab aurutatavaid riideid riputada. Mugavaks hoiulepanekuks saab varre kokku klappida.
Auhinnad
4.5
5-st
30
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
kid74
02/11/2021
Україна
чудовий помічник
чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
31/10/2021
Україна
Справжній помічник у домі!
Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!
Positiivsed omadused
Супер!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Alinka17
26/10/2021
Україна
Очень понравился!
Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Võrreldes varasema mudeliga GC506