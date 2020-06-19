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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2000 W
Riputuslukusti, 3 taset
Riputi
Viikija, kinnas
Otsakutest puhutakse läbi võimas auruvoog, mille abil saate kortsud eemaldada vaid mõne tõmbega.
Valige sobiv aurutase, et saavutada optimaalsed tulemused erinevat tüüpi kangastel.
Auruotsakul on XL roostevabast terasest auruplaat, mis tagab kiiremad tulemused.
Auhinnad
4.4
5-st
32
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Megan917
19/06/2020
България
Удобен и бърз
Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.
Positiivsed omadused
Бързина
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See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
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See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
Bodie
10/10/2017
Česká republika
Perfektní pro žehlení košil
Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout
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See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
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See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Martina30
17/08/2016
Hrvatska
Savseno brzo glacanje
Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu
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See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
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See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.