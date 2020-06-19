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  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu

Tootmine lõpetatud

ClearTouchRõivaste auruti

GC536/35

4.4
| (32) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

1 auhind

Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
Philipsi uus ClearTouch rõivaste auruti on loodud ohutuks ja hõlpsaks kortsude eemaldamiseks õrnadelt ja raskesti triigitavatelt rõivastelt. Selle ainulaadne disain, nutikad funktsioonid ja võimas aur muudavad riiete värskendamise ohutuks ja hõlpsaks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Loodud suurt jõudlust ja mugavust silmas pidades

Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu

  • 2000 W

  • Riputuslukusti, 3 taset

  • Riputi

  • Viikija, kinnas

Eriti võimas aur

Eriti võimas aur

Otsakutest puhutakse läbi võimas auruvoog, mille abil saate kortsud eemaldada vaid mõne tõmbega.

3 aurutaset

3 aurutaset

Valige sobiv aurutase, et saavutada optimaalsed tulemused erinevat tüüpi kangastel.

XL roostevabast terasest auruplaat tagab kiiremad tulemused

XL roostevabast terasest auruplaat tagab kiiremad tulemused

Auruotsakul on XL roostevabast terasest auruplaat, mis tagab kiiremad tulemused.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.4

5-st

32

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

1

19/06/2020

България

България

Удобен и бърз

Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.

Positiivsed omadused

Бързина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

10/10/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro žehlení košil

Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

17/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savseno brzo glacanje

Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.