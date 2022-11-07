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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
FlexHead
StyleBoard
2000 W
5 auruseadistust
Veepaagi tühjenemise korral lülitub auruti automaatselt ooterežiimi, mistõttu ei ole muretsemiseks põhjust ka siis, kui unustasite seadme välja lülitada.
Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.
Pikendage oma seadme kasutusiga, kasutades regulaarselt Easy Rinse'i katlakivivastast funktsiooni.
Auhinnad
4.4
5-st
55
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Ник2022
07/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Покупкой очень доволен
Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
iskander07
26/10/2021
Україна
пречудово
придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо
Positiivsed omadused
потужність, дошка, висота, вішак
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Mariya7
21/06/2021
Україна
Дуже крута штука для дому))
Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))
Positiivsed omadused
Довго служить,гарна подача пари
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.