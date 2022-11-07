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  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses

Tootmine lõpetatud

ComfortTouchRõivaauruti

GC557/30

4.4
| (55) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
Meie uus rõivaauruti ComfortTouch eemaldab kortsud ja värskendab kangaid. Tänu uuenduslikule FlexHeadile ja eriti pikale StyleBoardile on tervelt rõivaesemelt kortsude eemaldamine ülilihtne.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

tänu FlexHeadile ja eriti pikale StyleBoardile

Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses

  • FlexHead

  • StyleBoard

  • 2000 W

  • 5 auruseadistust

Automaatne ooterežiimi lülitumine tagab meelerahu

Automaatne ooterežiimi lülitumine tagab meelerahu

Veepaagi tühjenemise korral lülitub auruti automaatselt ooterežiimi, mistõttu ei ole muretsemiseks põhjust ka siis, kui unustasite seadme välja lülitada.

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.

Easy Rinse’i katlakivi eemaldamise funktsioon tagab seadme tõhususe aastateks

Easy Rinse’i katlakivi eemaldamise funktsioon tagab seadme tõhususe aastateks

Pikendage oma seadme kasutusiga, kasutades regulaarselt Easy Rinse'i katlakivivastast funktsiooni.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.4

5-st

55

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

07/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Покупкой очень доволен

Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

пречудово

придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо

Positiivsed omadused

потужність, дошка, висота, вішак

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

21/06/2021

Україна

Україна

Дуже крута штука для дому))

Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))

Positiivsed omadused

Довго служить,гарна подача пари

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

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Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.