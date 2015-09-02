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Tootmine lõpetatud
Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
Millist kohvisorti te ka ei soovi järgmisena proovida, Xsmall jahvatab oad kohapeal kõigest ühe nupuvajutusega. Ka on see varustatud käsivahustajaga, mis muudab värske kohvijoogi sametiselt mõnusaks.
Valmistab kahte kohvijooki
Klassikaline piimavahustaja
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!
Saeco disainis sellele espressomasinale automaatse puhastuse süsteemi, et masina käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks kohvi ringlussüsteem automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitsega kohv igas kohvitassis.
Tänu vastavalt teie maitsele reguleeritava kohvikoguse mälufunktsioonile saate alati täiusliku tassi espressot, mis on teie isiklike eelistuste järgi valmistatud. Nautige suurepärast kohvijooki vaid ühe nupuvajutusega.
4.8
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
apple
02/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
b. dobrą kawę parzy, łatwy w obsłudze
Bardzo dobrą kawę można przygotowć. Łatwy w obsłudze.
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
juil
26/09/2019
Magyarország
minden igényt kielégitő termék
évek óta használom ezt a terméket, sok örömet okozott, nagyon szuper finom kávét főz, a kezelése egyszerü, jol mutat a konyhapulton, és még sosem volt vele gond.
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See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Tommaso
24/01/2019
Magyarország
Megbízható igásló
6 tagú családunk minden tagja -beleértve az egyetemista/gimnazista gyermekeinket is-állandó használója a kávéfőzőnek. Vendégeinket is szívesen kínáljuk az Xsmall eszpresszójával, vagy cappucino-jával. Teszi a dolgát. Kávét, vizet mindenki tud bele tölteni, a karbantartás az Apa dolga :-)
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See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző