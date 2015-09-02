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  • Standard Product Photo Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
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  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Alternative Product Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Standard Product Photo Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Main in-use photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Alternative Product Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09

Tootmine lõpetatud

Saeco XsmallTäisautomaatne espressomasin

HD8645/09

4.8

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Tundke oma lemmikkohviubade aroomi

Millist kohvisorti te ka ei soovi järgmisena proovida, Xsmall jahvatab oad kohapeal kõigest ühe nupuvajutusega. Ka on see varustatud käsivahustajaga, mis muudab värske kohvijoogi sametiselt mõnusaks.

Kuva kõik eelised

Üliautomaatne espressomasin vajab vaid üht nupuvajutust

Tundke oma lemmikkohviubade aroomi

  • Valmistab kahte kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!

Tänu automaatsele ringlussüsteemi puhastusele on kohvimasin alati puhas

Tänu automaatsele ringlussüsteemi puhastusele on kohvimasin alati puhas

Saeco disainis sellele espressomasinale automaatse puhastuse süsteemi, et masina käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks kohvi ringlussüsteem automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitsega kohv igas kohvitassis.

Salvestage oma meelepärane kohvikogus

Salvestage oma meelepärane kohvikogus

Tänu vastavalt teie maitsele reguleeritava kohvikoguse mälufunktsioonile saate alati täiusliku tassi espressot, mis on teie isiklike eelistuste järgi valmistatud. Nautige suurepärast kohvijooki vaid ühe nupuvajutusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

02/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

b. dobrą kawę parzy, łatwy w obsłudze

Bardzo dobrą kawę można przygotowć. Łatwy w obsłudze.

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

minden igényt kielégitő termék

évek óta használom ezt a terméket, sok örömet okozott, nagyon szuper finom kávét főz, a kezelése egyszerü, jol mutat a konyhapulton, és még sosem volt vele gond.

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See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható igásló

6 tagú családunk minden tagja -beleértve az egyetemista/gimnazista gyermekeinket is-állandó használója a kávéfőzőnek. Vendégeinket is szívesen kínáljuk az Xsmall eszpresszójával, vagy cappucino-jával. Teszi a dolgát. Kávét, vizet mindenki tud bele tölteni, a karbantartás az Apa dolga :-)

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See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.