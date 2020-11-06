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  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega

Tootmine lõpetatud

Philips Saeco InteliaTäisautomaatne espressomasin

HD8753/19

4.2
| (18) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
Ainult Saeco Intelia automaatne espressomasin pakub teile täiuslikku espressokogemust: lihtne kasutada, lihtne kohandada, lihtne puhastada. Valmistage täiuslikku cappuccinot või espressot vaid nupuvajutusega.
Kuva kõik eelised

Saeco uusima Latte Perfetto tehnoloogia abil

Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

18

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3

06/11/2020

Україна

Україна

дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!

дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

absolutní spokojenost

dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.

Positiivsed omadused

kvalita a spolehlivost

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek

Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý

Positiivsed omadused

Spolehlivist

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.