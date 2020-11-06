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Tootmine lõpetatud
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.
4.2
5-st
18
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
06/11/2020
Україна
дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!
дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
pepa1905
04/05/2021
Česká republika
absolutní spokojenost
dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.
Positiivsed omadused
kvalita a spolehlivost
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Vilém
05/01/2021
Česká republika
Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek
Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý
Positiivsed omadused
Spolehlivist
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/79 Automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/79 Automatický kávovar