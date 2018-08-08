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Tootmine lõpetatud
Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
Ainult üliautomaatne espressomasin Saeco Minuto tagab esimese tõelise oakohvi tegemise kogemuse, pakkudes üliväikeste mõõtmete juures maksimaalset mugavust, tipptasemel tööd ja suurt võimsust.
Valmistab seitset kohvijooki
Klassikaline piimavahustaja
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.
Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.
Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!
4.2
5-st
41
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Ewcia234
08/08/2018
Polska
Polecam
Z ekspresu korzytam od 4 lat. Jestz niego bardzo zadwolona. Jest orosty w użyciu i orzy prawidłowej eksploatacji bardzo trwaly do tej pory wszystko dziala bez zarzutu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
EwelinaKrk
16/11/2016
Polska
Super ekspres w dobrej cenie
Od przeszło 2 lat używam tego ekspresu i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Robi bardzo dobrą kawę. Jedyne co mogę mu zarzucić to dosyć głośny młynek do kawy. Za tą cenę nie uważam tego jednak za dużą wadę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Wiktor82
15/11/2016
Polska
Bardzo dobry
Ekspres świetny, szybki, kawa wyśmienita, piana zawsze pyszma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09