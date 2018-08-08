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  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Tootmine lõpetatud

Saeco MinutoÜliautomaatne espressomasin

HD8761/09

4.2

| (41) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Ainult üliautomaatne espressomasin Saeco Minuto tagab esimese tõelise oakohvi tegemise kogemuse, pakkudes üliväikeste mõõtmete juures maksimaalset mugavust, tipptasemel tööd ja suurt võimsust.

Kuva kõik eelised

Ühe klõpsuga eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

41

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

08/08/2018

Polska

Polska

Polecam

Z ekspresu korzytam od 4 lat. Jestz niego bardzo zadwolona. Jest orosty w użyciu i orzy prawidłowej eksploatacji bardzo trwaly do tej pory wszystko dziala bez zarzutu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

16/11/2016

Polska

Polska

Super ekspres w dobrej cenie

Od przeszło 2 lat używam tego ekspresu i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Robi bardzo dobrą kawę. Jedyne co mogę mu zarzucić to dosyć głośny młynek do kawy. Za tą cenę nie uważam tego jednak za dużą wadę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

15/11/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Ekspres świetny, szybki, kawa wyśmienita, piana zawsze pyszma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.