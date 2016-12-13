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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.
Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.
Nautige oma piimajooke tänu uuele täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooke, millel on tihke, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale ilma pritsmeteta piimavoole.
4.7
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
TomasFort
13/12/2016
Česká republika
Kinnitatud ostja
Perfektní espresovač
Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
paco
12/02/2016
Česká republika
Vynikající, fakt potěšeni
Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Pfaraon
03/02/2016
България
Почти перфектна
Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина