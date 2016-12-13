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  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Tootmine lõpetatud

Saeco MinutoÜliautomaatne espressomasin

HD8763/09

4.7
| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
Ainult üliautomaatne espressomasin Saeco Minuto tagab esimese tõelise oakohvi tegemise kogemuse, pakkudes üliväikeste mõõtmete juures maksimaalset mugavust, tipptasemel tööd ja suurt võimsust.
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Ühe klõpsuga eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule

Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule

Nautige oma piimajooke tänu uuele täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooke, millel on tihke, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale ilma pritsmeteta piimavoole.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

13/12/2016

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Perfektní espresovač

Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.

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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

12/02/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající, fakt potěšeni

Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.

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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

03/02/2016

България

България

Почти перфектна

Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)

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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина

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See arvustus tehti tootele Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.