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  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Tootmine lõpetatud

Saeco MinutoTäisautomaatne espressomasin

HD8862/09

4
| (7) Auhinnad
Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
Vaid Saeco Minuto pakub esimest tõelist ubadest tassini kohvielamust maksimaalse mugavuse, tipptasemel jõudluse ja suure mahutavuse ning ülikompaktsete mõõtmete juures.
Kuva kõik eelised

Ühe klõpsuga eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Automaatne piimavahustaja

  • Tumemust

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

7

Auhinnad

1

08/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Супер продукт с много лесна употреба.

Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване

Positiivsed omadused

Много функции

Negatiivsed omadused

няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Надежден продукт

Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.

Positiivsed omadused

Напълно автоматизирана работа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

01/04/2016

България

България

Kinnitatud ostja

Идеална за домашни условия

Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.