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Tootmine lõpetatud
HD8862/09
Valmistab seitset kohvijooki
Automaatne piimavahustaja
Tumemust
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.
4.0
5-st
7
Auhinnad
Румсто
08/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Супер продукт с много лесна употреба.
Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване
Positiivsed omadused
Много функции
Negatiivsed omadused
няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Иван123
18/06/2020
България
Надежден продукт
Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.
Positiivsed omadused
Напълно автоматизирана работа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Kenoby
01/04/2016
България
Kinnitatud ostja
Идеална за домашни условия
Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина