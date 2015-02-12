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  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

Tootmine lõpetatud

Saeco MoltioTäisautomaatne espressomasin

HD8869/09

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
Tarbimistestide kohaselt tunnustatud ja hinnatud tugev ning väga efektiivne Moltio tagab tunnustatud kohvikvaliteedi.
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Tunnustatud masin, mis valmistab suurepärase kvaliteediga kohvi

Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

  • 6 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Titaan

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Nautige 6 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige 6 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!

Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine suurepärase kohvi nautimiseks

Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine suurepärase kohvi nautimiseks

See espressomasin puhastab masina käivitamisel või sisselülitamisel kohvi ringlussüsteemi automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitse igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina kasutusiga. Masin annab teile teada, millal on vaja katlakivi eemaldada, esitades ekraanil suunised, mida ja millal teha.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

12/02/2015

Česká republika

Česká republika

Káva je výborná

S kávovarem jsem velice spokojená, jenom mi chybí pořádný návod na obsluhu, protože ten co je dodávaný s kávovarem je tak trochu k ničemu :-(

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8869/09 Automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8869/09 Automatický kávovar

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.