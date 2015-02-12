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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
6 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Titaan
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!
See espressomasin puhastab masina käivitamisel või sisselülitamisel kohvi ringlussüsteemi automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitse igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina kasutusiga. Masin annab teile teada, millal on vaja katlakivi eemaldada, esitades ekraanil suunised, mida ja millal teha.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Maruska
12/02/2015
Česká republika
Káva je výborná
S kávovarem jsem velice spokojená, jenom mi chybí pořádný návod na obsluhu, protože ten co je dodávaný s kávovarem je tak trochu k ničemu :-(
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8869/09 Automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8869/09 Automatický kávovar