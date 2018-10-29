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  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
  • Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel

Tootmine lõpetatud

Saeco GranBaristoTäisautomaatne espressomasin

HD8965/01

Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel

28 tegutsemisaasta järel on Saeco mudeliga GranBaristo loonud uuel tasemel lahenduse värskelt jahvatatud ubadest kohvi valmistamiseks. Hulga revolutsiooniliste tehnoloogiatega saleda joonega masin valmistab kohvi kiiremini ja kuumemalt, pakub teile rohkem võimalusi ja muudab hooldamise imelihtsaks.

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esimese ühe sõrmega eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel

  • Valmistab 18 kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Teras/must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Masinpestavate osade tõttu on puhastamine lihtne

Masinpestavate osade tõttu on puhastamine lihtne

Mugavuse tagamiseks võite panna Saeco tilgakoguja ja piimavahustaja või -nõu nõudepesumasinasse. See säästab aega ja tagab hügieenilise puhastuse.

Mugav kohvinauding tänu väikesele veekulule

Mugav kohvinauding tänu väikesele veekulule

Espressomasina uue uuendusliku kohvivalmistusliidese eesmärk oli vähendada masina loputustsükli veekulu kuni 80%. See tähendab, et saate valmistada rohkem kohvijooke, ilma et peaksite vahepeal veepaaki täitma.

Tänu automaatsele puhastusele ja katlakivi eemaldamisele on kohvimasin alati puhas

Tänu automaatsele puhastusele ja katlakivi eemaldamisele on kohvimasin alati puhas

Saeco disainis sellele espressomasinale automaatse puhastuse süsteemi, et masina käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks kohvi ringlussüsteem automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitsega kohv igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina eluiga. Lisaks sellele, et masin annab teile teada, millal on katlakivi vaja eemaldada, käivitub espressomasinal automaatne katlakivi eemaldumise protsess ning teile antakse ekraanil selgeid juhiseid, kui teil on vaja selles protsessis osaleda. Katlakivi eemaldamine ei ole kunagi nii lihtne olnud.

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.