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Tootmine lõpetatud
HD8965/01
Nautige valikut 16 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
28 tegutsemisaasta järel on Saeco mudeliga GranBaristo loonud uuel tasemel lahenduse värskelt jahvatatud ubadest kohvi valmistamiseks. Hulga revolutsiooniliste tehnoloogiatega saleda joonega masin valmistab kohvi kiiremini ja kuumemalt, pakub teile rohkem võimalusi ja muudab hooldamise imelihtsaks.
Valmistab 18 kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Teras/must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Mugavuse tagamiseks võite panna Saeco tilgakoguja ja piimavahustaja või -nõu nõudepesumasinasse. See säästab aega ja tagab hügieenilise puhastuse.
Espressomasina uue uuendusliku kohvivalmistusliidese eesmärk oli vähendada masina loputustsükli veekulu kuni 80%. See tähendab, et saate valmistada rohkem kohvijooke, ilma et peaksite vahepeal veepaaki täitma.
Saeco disainis sellele espressomasinale automaatse puhastuse süsteemi, et masina käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks kohvi ringlussüsteem automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitsega kohv igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina eluiga. Lisaks sellele, et masin annab teile teada, millal on katlakivi vaja eemaldada, käivitub espressomasinal automaatne katlakivi eemaldumise protsess ning teile antakse ekraanil selgeid juhiseid, kui teil on vaja selles protsessis osaleda. Katlakivi eemaldamine ei ole kunagi nii lihtne olnud.
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