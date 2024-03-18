Tootmine lõpetatud
Quad Stream-tehnoloogia
Juhendav Pulse Wave-tehnoloogia
Ainulaadne X-kujuline Quad Streami otsak eraldab voolu neljaks veejoaks, mis katavad rohkem hammaste ja igemejoone vahelist ala. Puhastage kiiremini ja sügavamalt ilma tüütu hambaniidita.
Õrnad veeimpulsid tagavad liikumise ning juhivad sügavpuhastusrežiimis ühe hamba juurest teiseni – nii saavad hambad õigesti puhtaks.
Valige puhtus, mis sobib teie naeratusega. Puhastusrežiimis tagab pidev veevool tõhusa igapäevase puhastuse. Sügavpuhastusrežiimis tagavad veeimpulsid põhjalikuma puhastuse. Reguleeritav intensiivsustase mugavuse eesmärgil.
Saage aru tootearvustustest
4.7
5-st
201
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Hambahaldjas
18/03/2024
Eesti
Survepesu
Vàga hea toode, et hammaste vahelt toidujààgid kàtte saada.
Positiivsed omadused
Mugav kasutada
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
LiisaMaria
25/10/2023
Eesti
Hea alternatiiv niiditamisele
Olin selle toote osas alguses veidi skeptiline, kuna olen üldiselt usin niiditaja. Powerflosserile võimalust andes aga tundsin kui palju põhjalikumalt ta puhastab kui hambaniidiga ja kui palju värskem tunne hiljem suus on. Olen igati rahul.
Positiivsed omadused
Kiire ja efektiivne hambavahele puhastaja.
Negatiivsed omadused
Veidi suur reisimiseks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
Eliis95
04/04/2023
Eesti
Breketite päästja
Mina soetasin peale breketite paigaldust. Võtab alguses aega, et kätte saada kasutamist. Vannitoa lagi ja peegel said päris märjaks. Aga kui tunnetus käes, siis ilma selleta enam puhta suu tunnet kätte ei saa. Soovitan 100%
Positiivsed omadused
Ilma niiti kasutamata puhas suu
Negatiivsed omadused
Pritsib
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
Tegelikud uuringu tulemused võivad erineda.