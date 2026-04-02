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Krõbe ja õrn, kuni 90% vähem rasva
Vaheta hõlpsalt kahe sahtli ja ühe suure aluse vahel
Ruumisäästlik ergonoomiline sahtli disain
Rapid Air tehnoloogia ainulaadse tähtja disainiga kasutab kuuma õhuvoolu, et valmistada maitsvaid krõbedaid ja pehmeid suupisteid ning lisandeid.
Eemalda vahesein, et ühendada kaks 3,55 l sahtlit üheks avaramaks 7,1 l küpsetusaluseks. Sellele mahub kuni 900 g friikartuleid, 1200 g köögivilju või 10 kanakoiba. Teise võimalusena kasuta suurt sahtlit kahe 1 kg kaaluga terve kana valmistamiseks.
Meie kompaktne kahe sahtliga Airfryer säästab 40% ruumi.** Sahtel sisaldab kahte tugevat horisontaalset käepidet, et tagada ohutu ja mugav käsitsemine isegi täidetuna.
4.9
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
003Oleg
02/04/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Зручно корисно, швидко.
See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Daniil3
26/03/2025
Україна
Kampaania osa
Має великий кошик
Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
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