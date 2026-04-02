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  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
  • Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer

1000 seeriaAirfryer Dual Basket

NA150/00

4.9
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer
Vaheta hõlpsalt kahe sahtli vahel või kasuta eemaldatava vaheseinaga ühte suurt alust. Valmista ükskõik mida alates kahest komponendist koosnevast einest kuni suure praeni – kõik tuleb krõbe ja mahlane tänu meie RapidAir tehnoloogiale.
Kuva kõik eelised

Valmista üks suur toit või kaks toitu samaaegselt

Meie kõige kompaktsem kahe sahtliga Airfryer

  • Krõbe ja õrn, kuni 90% vähem rasva

  • Vaheta hõlpsalt kahe sahtli ja ühe suure aluse vahel

  • Ruumisäästlik ergonoomiline sahtli disain

Krõbe ja pehme, kuni 90% vähem rasva*

Krõbe ja pehme, kuni 90% vähem rasva*

Rapid Air tehnoloogia ainulaadse tähtja disainiga kasutab kuuma õhuvoolu, et valmistada maitsvaid krõbedaid ja pehmeid suupisteid ning lisandeid.

Vali kahe sahtli või ühe suure küpsetusaluse vahel

Vali kahe sahtli või ühe suure küpsetusaluse vahel

Eemalda vahesein, et ühendada kaks 3,55 l sahtlit üheks avaramaks 7,1 l küpsetusaluseks. Sellele mahub kuni 900 g friikartuleid, 1200 g köögivilju või 10 kanakoiba. Teise võimalusena kasuta suurt sahtlit kahe 1 kg kaaluga terve kana valmistamiseks.

Ergonoomiline disain säästab ruumi ja tagab ohutu, pingutuseta sahtli käsitsemise.

Ergonoomiline disain säästab ruumi ja tagab ohutu, pingutuseta sahtli käsitsemise.

Meie kompaktne kahe sahtliga Airfryer säästab 40% ruumi.** Sahtel sisaldab kahte tugevat horisontaalset käepidet, et tagada ohutu ja mugav käsitsemine isegi täidetuna.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

02/04/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Зручно корисно, швидко.

See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

26/03/2025

Україна

Україна

Має великий кошик

Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes koduste friikartulitega, mis on valmistatud tavalises fritüüris

  2. Võrreldes NA35x ja NA55x mudelitega

  3. Sisemise labori mõõtmine NA15x lõhega vs A-klassi ahi, täpsed tulemused varieeruvad olenevalt toote tüübist ja retseptist