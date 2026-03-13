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1000 seeria Airfryer Dual Basket
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Lisatarvik Airfryer 6.2L jaoksGrillimiskomplekt
3,2 ja 4,2 l Airfryeri tarvikGrillimiskomplekt
Lisatarvik Airfryer 8.3L jaoksKolm ühes toidueraldaja
Küpsetustarvik 2.5LXXL Airfryerile
Kahekihiline tarvikXL Airfryerile
Küpsetustarvik 1.3LL Airfryerile
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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