TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

5000 seeria Dual Basket Airfryer

Tugi

5000 seeriaDual Basket Airfryer

NA551/00

5000 seeria Dual Basket Airfryer

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

UK Declaration of Conformity

  • PDF fail, 502.4 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 209.9 kB
  • 24 March 2026

Osad ja tarvikud

Veaotsing

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata