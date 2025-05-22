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  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
  • Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus

Tootmine lõpetatud

Shaver series 9000Märg- ja kuivkasutusega pardel SkinIQ-ga

S9982/55

4.8
| (700) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus
Tutvuge maailma kõige nutikama tehisintellekti toega Philipsi 9000 seeria pardliga. Raseerimissüsteem „Lift & Cut“ võimaldab raseerida nahalähedaselt, samal ajal kui SkinIQ tehnoloogia tagab naha kaitsmiseks reaalajas tagasiside jõulise harjamise kohta.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Eriti nahalähedaseks raseerimiseks*, isegi 5-päevase habeme puhul

Suurepärane lähedus*, isikupärastatud nahamugavus

  • Nahalähedane raseerimine

  • Dual SteelPrecisioni lõiketerad

  • Surveandur

  • 360-D painduvad raseerimispead

Nahalähedane raseerimine Lift & Cut süsteemiga

Nahalähedane raseerimine Lift & Cut süsteemiga

Meie patenditud unikaalne Lift & Cut pöörlemistehnoloogia tõstab karvad õrnalt üles, enne kui lõikab need nahalähedaselt (kuni 0,00 mm nahapinnast), ilma et terad isegi puudutaksid teie nahka.

Lõikab karvu igas suunas 360-kraadiste pöörlevate lõiketeradega

Lõikab karvu igas suunas 360-kraadiste pöörlevate lõiketeradega

Philipsi pardlid on loodud sobituma teie loomuliku karvakasvuga, püüdes kinni kõik mis tahes suunas kasvavad karvad tänu 360-kraadistele pöörlevatele teradele. Kuni 150 000 lõiketoiminguga minutis lõikavad Dual SteelPrecision terad iga tõmbega rohkem karvu**.

Surveandur tagab alati optimaalse surve

Surveandur tagab alati optimaalse surve

Õige surve kasutamine on läheduse ja nahakaitse võti. Pardli täiustatud andurid loevad rakendatud survet ja uuenduslik valgussignaal näitab, kui vajutate liiga tugevasti või liiga nõrgasti. Just teile sobivaks isikupärastatud raseerimiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH91

    SH91
    Asendusterad

    SH91/50
    • NanoTech DualPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga
    • Sobib seeria S9000 Prestige jaoks
    • Sobib seeria i9000 Prestige jaoks

    Kiirpuhastuskassett

    CC12/50
    • Kahene komplekt
    • Kuni kuus kuud hügieenilist raseerimist
    • kiirpuhastussüsteemile

Auhinnad

  • Award image PBTAWARD62

Arvustused

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4.8

5-st

700

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

22/05/2025

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

vaikne ja tõhus

Tõeliselt hea, olen väga rahul.Töötab vaikselt, head juhised. Ja väga kiirelt saab habe aetud.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 Prestige XP9201/30 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 Prestige XP9201/30 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

01/04/2025

Eesti

Eesti

9 seeria on parim

Super tulemus. Varasemalt olen kasutanud 7-nda seeria mudelit, mis on ka tegelikult väga hea, aga 9 on siiski suur edasiminek :)

See arvustus tehti tootele Limited Edition 9000 Series S9980/59 Space'i klassi terasest elektriline pardel

See arvustus tehti tootele Limited Edition 9000 Series S9980/59 Space'i klassi terasest elektriline pardel

01/07/2024

Eesti

Eesti

Super

Olen väga kriitiline pardlitega. Kuid see pardel, wow. Libiseb nahal väga hästi. Ei tekita mingisuguseid ärritusi näonahal. Ja kuna ei ole igapäevane raseerija, siis see pardel saab hakkama isegi 5 päevase habemega. Lisaks kõik muud nutikused, mis on pardliga kaasas. Eriti hea on puhastamine, 1 minutiga värskendab ja puhastab pardli super hästi ära. Kindlasti soovitan seda pardlit.

Positiivsed omadused

Nutikas, hea libisemisega, saab hakkama 5 päevase habemega.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9982/55 Märg- ja kuivkasutusega pardel SkinIQ-ga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9982/55 Märg- ja kuivkasutusega pardel SkinIQ-ga

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. võrreldes varasema Philipsi seeriaga 9000

  2. vs Philips Shaver seeria 3000, 3-päevase habeme korral

  3. Võrreldes katmata materjaliga

  4. Põhineb Philips S7000 seeria mudeli ja GroomTribe’i rakenduse kasutajate 2019. aasta kogemusel

  5. Võrreldud raseerimisjääke pärast puhastusvedeliku ja pärast vee kasutamist puhastuskassetis