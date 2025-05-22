Mul on alati mure olnud sellega, et mu karvad on väga karmid ja tugevad. See on alati tähendanud, et enamus žiletid ja ka odavamad pardlid ei suuda nii mu karvu lõigata, et nahka punaseks ei tiri. Philipsi oma tegi imet - null probleemi, nahk ei puneta ja jääb mõnusalt sile. Eriti vinge on aku! Ma raseerin iga päev ja kuu aja jooksul olen vaid korra sisse lükanud Aga sedagi alles kuu lõpus. Mõnus on ka puhastada. Ja kaasas olev puhastuskomplekt aitab eriti lihtsalt ka ära desinfitseerida. Soovitan. On oma raha väärt.