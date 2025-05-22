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Tootmine lõpetatud
Nahalähedane raseerimine
Dual SteelPrecisioni lõiketerad
Surveandur
360-D painduvad raseerimispead
Meie patenditud unikaalne Lift & Cut pöörlemistehnoloogia tõstab karvad õrnalt üles, enne kui lõikab need nahalähedaselt (kuni 0,00 mm nahapinnast), ilma et terad isegi puudutaksid teie nahka.
Philipsi pardlid on loodud sobituma teie loomuliku karvakasvuga, püüdes kinni kõik mis tahes suunas kasvavad karvad tänu 360-kraadistele pöörlevatele teradele. Kuni 150 000 lõiketoiminguga minutis lõikavad Dual SteelPrecision terad iga tõmbega rohkem karvu**.
Õige surve kasutamine on läheduse ja nahakaitse võti. Pardli täiustatud andurid loevad rakendatud survet ja uuenduslik valgussignaal näitab, kui vajutate liiga tugevasti või liiga nõrgasti. Just teile sobivaks isikupärastatud raseerimiseks.
Auhinnad
4.8
5-st
700
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Pets60
22/05/2025
Eesti
Kinnitatud ostja
vaikne ja tõhus
Tõeliselt hea, olen väga rahul.Töötab vaikselt, head juhised. Ja väga kiirelt saab habe aetud.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 Prestige XP9201/30 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 Prestige XP9201/30 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel
E.A..
01/04/2025
Eesti
9 seeria on parim
Super tulemus. Varasemalt olen kasutanud 7-nda seeria mudelit, mis on ka tegelikult väga hea, aga 9 on siiski suur edasiminek :)
See arvustus tehti tootele Limited Edition 9000 Series S9980/59 Space'i klassi terasest elektriline pardel
See arvustus tehti tootele Limited Edition 9000 Series S9980/59 Space'i klassi terasest elektriline pardel
Mariis
01/07/2024
Eesti
Super
Olen väga kriitiline pardlitega. Kuid see pardel, wow. Libiseb nahal väga hästi. Ei tekita mingisuguseid ärritusi näonahal. Ja kuna ei ole igapäevane raseerija, siis see pardel saab hakkama isegi 5 päevase habemega. Lisaks kõik muud nutikused, mis on pardliga kaasas. Eriti hea on puhastamine, 1 minutiga värskendab ja puhastab pardli super hästi ära. Kindlasti soovitan seda pardlit.
Positiivsed omadused
Nutikas, hea libisemisega, saab hakkama 5 päevase habemega.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9982/55 Märg- ja kuivkasutusega pardel SkinIQ-ga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9982/55 Märg- ja kuivkasutusega pardel SkinIQ-ga
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
võrreldes varasema Philipsi seeriaga 9000
vs Philips Shaver seeria 3000, 3-päevase habeme korral
Võrreldes katmata materjaliga
Põhineb Philips S7000 seeria mudeli ja GroomTribe’i rakenduse kasutajate 2019. aasta kogemusel
Võrreldud raseerimisjääke pärast puhastusvedeliku ja pärast vee kasutamist puhastuskassetis