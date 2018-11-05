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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Pumbake rohkem piima vähema ajaga
Kaasas pehme massaažipadi
Reisikott ja 2 pudelit
Tänu rinnapumba ainulaadsele kujule voolab piim rinnast otse lutipudelisse või anumasse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavas asendis: te ei pea selleks ettepoole kummarduma, et kogu piim pudelisse voolaks. Mugav istumisasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad kaasa piima hõlpsamale voolamisele.
Selleks et piim voolama hakkaks, käivitub pumba sisselülitamisel automaatselt õrn stimuleerimisrežiim. Seejärel valige kolme pumpamisseadistuse seast see, mis tagab teie jaoks mugavama piimavoo.
Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Lehekujuline padjake on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.
4.9
5-st
34
Auhinnad
100%
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anka32a
05/11/2018
Polska
Najlepszy!
Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!
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See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
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See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
BeataJanowska
24/10/2018
Polska
Najlepszy z najlepszych!
Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!
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See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
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See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
mania1902
24/10/2018
Polska
Najlepszy z najlepszych!
Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!
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See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
83% imetavatest emadest nõustuvad, et Philips Avent Comforti elektrilist topeltrinnapumpa on mugav kasutada – sõltumatu kodus läbiviidud katse, kus osalesid 81 Ameerika Ühendriikide ema ja mis toimus 2012. aasta augustis.
Rohkem piima: sõltumatud teadusuuringud on tõestanud, et suurema mugavuse ja piima tekkimise vahel võib olla seos. Vt: www.philips.com/AVENT
BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011