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  • Mugavam, rohkem piima, kiirem*
  • Mugavam, rohkem piima, kiirem*
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Tootmine lõpetatud

Philips AventElektriline topeltrinnapump

SCF334/31

4.9
| (34) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mugavam, rohkem piima, kiirem*
Ultra Comforti topeltrinnapump on täiuslik valik, kui teil ei ole palju aega. Pumbake piima kiiremini ja istuge mugavalt tänu piima tekkimist õrnalt stimuleerivale massaažipadjale. Pump on vaikne ja seda on lihtne seadistada, isikupäraseks muuta, kasutada ja puhastada.
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emad soovitavad1

Massaažipadjaga elektriline topeltrinnapump

Mugavam, rohkem piima, kiirem*

  • Pumbake rohkem piima vähema ajaga

  • Kaasas pehme massaažipadi

  • Reisikott ja 2 pudelit

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Tänu rinnapumba ainulaadsele kujule voolab piim rinnast otse lutipudelisse või anumasse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavas asendis: te ei pea selleks ettepoole kummarduma, et kogu piim pudelisse voolaks. Mugav istumisasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

Valige endale parim ja sobivaim seadistus

Selleks et piim voolama hakkaks, käivitub pumba sisselülitamisel automaatselt õrn stimuleerimisrežiim. Seejärel valige kolme pumpamisseadistuse seast see, mis tagab teie jaoks mugavama piimavoo.

Pehme massaažipadi ja lehekujulised massaažiavad

Pehme massaažipadi ja lehekujulised massaažiavad

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Lehekujuline padjake on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.

Tehnilised andmed

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4.9

5-st

34

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/11/2018

Polska

Polska

Najlepszy!

Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!

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See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

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See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

24/10/2018

Polska

Polska

Najlepszy z najlepszych!

Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

24/10/2018

Polska

Polska

Najlepszy z najlepszych!

Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

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Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. 83% imetavatest emadest nõustuvad, et Philips Avent Comforti elektrilist topeltrinnapumpa on mugav kasutada – sõltumatu kodus läbiviidud katse, kus osalesid 81 Ameerika Ühendriikide ema ja mis toimus 2012. aasta augustis.

  2. Rohkem piima: sõltumatud teadusuuringud on tõestanud, et suurema mugavuse ja piima tekkimise vahel võib olla seos. Vt: www.philips.com/AVENT

  3. BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011