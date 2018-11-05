Jestem bardzo miło zaskoczona podwójnym laktatorem avent. Jest bardzo prosty w obsłudze, przyjemny i delikatny w użyciu. Jest bardzo cichy dzięki temu mogę go używać nawet jak maluszek śpi. Co najważniejsze bardzo efektownie odciąga nadmiar pokarmu. Posiada trzy tryby ssania dzięki temu można dopasować siłę ssania do swoich potrzeb. Bardzo przydatny jest dla mnie tryb stymulacji który fantastycznie pobudza laktacje. Laktator zapakowany jest w wygodną torbę co jest bardzo przydatne do tego mogę go używać zarówno sieciowe jak i na baterie przez co mogę wszędzie cicho odciągnąć pokarm. Od kiedy posiadam ten laktator odciąganie pokarmu i sama laktacja to dla mnie przyjemność. Laktator pomógł mi unormować laktacje oraz teraz gdy zostawiam dziecko w domu mogę zostawiać mojemu dziecku to co najlepsze czyli mój pokarm. ❤ karmienie piersią jest swego rodzaju DAREM z którego powinnyśmy korzystać jeżeli mamy taką możliwość. Serdecznie Polecam Laktator avent gdyż jest najlepszy :)