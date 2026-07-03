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Philips Avent Elektriline topeltrinnapump
Tootmine lõpetatud
Tugi
SCF334/31
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Kas ma saan kasutada oma Philips Aventi rinnapumpa mis tahes Aventi toodetega?
Millal peaksin rinnapumba ostma?
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Minu Philips Aventi elektrilisel rinnapumbal on nõrk imemisvõime või see puudub üldse
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