Ma olen nii rahul selle pumba valikuga! Nii vaikne pluss erinevad režiimid, üks ternespiima pumpamiseks rasedana, mida ka tegin ja mis oli meil elupäästja, pluss siis kui piim on tulnud, on ka vist 9 pumpamise tugevust. Et leiab endale kõige mugavama ja sobivama, minule maksimaalne tugevus näiteks ei sobinud nii hästi. Arvasin, et mind hakkab häirima, et pole juhtmevaba aga üldse see ei häiri! Pumpan ju nagunii kodus. Ja silikoonist lehter oli ka super mugav, kuna adapreerus hästi nibu kujuga.