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Tootmine lõpetatud
Üksik elektriline rinnapump
Loomulikku liikumist jäljendav tehnoloogia
Mugav silikoonist padi
8 + 16 seadistust
Tänu ainulaadsele Natural Motion tehnoloogiale kulub piimavoolu stimuleerimiseks vaid üks minut.** Pole ime, et tänu õrnale haardele ja väljutamisele ning sobivale massaažile peab 97% emadest rinnapumpa tõhusaks*** ning 100% ämmaemandatest soovitavad seda.
Rinnapumba pehme ning painduv silikoonist padi kohandub mugavalt teie rinna- ja nibukujuga. Sobib 99,98%**** rinnasuurustega***, kohandub pehme ja kindla kinnitumisega.
Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.
4.8
5-st
391
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
teretore
04/08/2025
Eesti
Väga hea pump!
Super toode! Olen proovinud erinevaid pumpasid ja mure oli väheses piima koguses. Selle pumbaga sain tõsta rinnapiima kogust ja pumpamine oli väga mugav.
Positiivsed omadused
toimib väga hästi, saab kiirelt ja mugavalt piima kätte
Negatiivsed omadused
peab pumpama istudes juhtme küljes
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF395 Elektriline rinnapump
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF395 Elektriline rinnapump
Kasutaja :)
20/02/2025
Eesti
Super pump!
Väga väga hea toode! Töötab imelihtsalt ja kiirelt, pumpamine on mugav ja valutu - piimapaisu aeg imeline abiline. Soovitan vägavägaväga!
Positiivsed omadused
Mugav, valutu, lihtne kasutada
Negatiivsed omadused
Puuduvad miinused
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF395 Elektriline rinnapump
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF395 Elektriline rinnapump
LM02
21/01/2025
Eesti
Vaikne ja efektiivne rinnapump
Antud rinnapumba juures on väga meeldinud varieeritavad seadistused, et pumpamise kiirust ja tugevust sättida. Lisaks on silikoonist padi rinnale hästi kohanduv, pehme ja mugav. Pump on vaikse mootoriga ja efektiivne. Olen igati rahul.
Positiivsed omadused
Vaikne mootor, efektiivne, pehme silikon padi
Negatiivsed omadused
Ei saa mõlemast rinnast korraga pumbata.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF395/11 Elektriline rinnapump
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF395/11 Elektriline rinnapump
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
Põhineb tulemustel, kus jälgiti piimavoolu alguse aega (aeg, mis kulub piimavoolu tekkeks). Kliinilistest katsetest võttis osa 20 osalejat (Hollandis, 2019) ja saadud tulemusi võrreldi varasemate tulemustega, mis saadi Philipsi eelmise rinnapumba tehnoloogiaga läbiviidud uuringus, kus oli 9 osalejat (Hollandis, 2018).
1K-SE puhul: 70% osalejatest kogesid piimavoolu alguse aega 60 sekundi jooksul. Põhineb tulemustel, kus jälgiti piimavoolu alguse aega (aeg, mis kulub piimavoolu tekkeks). Kliinilistest katsetest võttis osa 20 osalejat (Hollandis, 2019) ja saadud tulemusi võrreldi varasemate tulemustega, mis saadi Philipsi eelmise rinnapumba tehnoloogiaga läbiviidud uuringus, kus oli 9 osalejat (Hollandis, 2018).
Põhineb toote kliinilistel katsetel, millest võttis osa 20 osalejat (Hollandis, 2019), üksiku ja topelt elektrilise rinnapumba keskmine hinne; 95% osalejatest kinnitasid, et meie (üksikud elektrilised) rinnapumbad on tõhusad; 100% osalejatest kinnitasid, et meie (topelt elektrilised) rinnapumbad on tõhusad.
Põhineb uuringutel: (1) Mangel jt. Imetamisraskused, imetamise kestus, ema kehamassiindeks ja rinna anatoomia: kas need on omavahel seotud? Breastfeeding Medicine, 26. aprill 2019, (109 osalejat, Iisrael); (2) Ziemer jt. Muutused imetamise esimesel nädalal: nibu ja naha muutused. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 osalejat (heledanahalised), USA); (3) Ramsay jt. Imetava ema rinna anatoomia, mida on ultraheliuuringute abil uuritud, 2005, (28 osalejat, Austraalia).
Seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011.