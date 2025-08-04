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  • Üksik rinnapump
  • Üksik rinnapump
  • Üksik rinnapump
  • Üksik rinnapump

Tootmine lõpetatud

Philips AventElektriline rinnapump

SCF395/11

4.8
| (391) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Üksik rinnapump
Philips Aventi elektriline rinnapump on uue ajastu seade. See tagab imemise ja nibude stimulatsiooni ideaalse tasakaalu, mis on inspireeritud beebi loomulikust söömisrütmist, pehme padi kohandub õrnalt vastavalt teie rinna suurusele ja kujule.
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emad soovitavad1

Kiire, mugav ja emade poolt armastatud

Üksik rinnapump

  • Üksik elektriline rinnapump

  • Loomulikku liikumist jäljendav tehnoloogia

  • Mugav silikoonist padi

  • 8 + 16 seadistust

Natural Motion tehnoloogia tagab piima kiirema voolu*

Tänu ainulaadsele Natural Motion tehnoloogiale kulub piimavoolu stimuleerimiseks vaid üks minut.** Pole ime, et tänu õrnale haardele ja väljutamisele ning sobivale massaažile peab 97% emadest rinnapumpa tõhusaks*** ning 100% ämmaemandatest soovitavad seda.

Pehme silikoonist padi tagab mugavuse iga rinna jaoks

Rinnapumba pehme ning painduv silikoonist padi kohandub mugavalt teie rinna- ja nibukujuga. Sobib 99,98%**** rinnasuurustega***, kohandub pehme ja kindla kinnitumisega.

Õige luti leidmine on oluline

Õige luti leidmine on oluline

Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

391

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

04/08/2025

Eesti

Eesti

Väga hea pump!

Super toode! Olen proovinud erinevaid pumpasid ja mure oli väheses piima koguses. Selle pumbaga sain tõsta rinnapiima kogust ja pumpamine oli väga mugav.

Positiivsed omadused

toimib väga hästi, saab kiirelt ja mugavalt piima kätte

Negatiivsed omadused

peab pumpama istudes juhtme küljes

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF395 Elektriline rinnapump

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF395 Elektriline rinnapump

20/02/2025

Eesti

Eesti

Super pump!

Väga väga hea toode! Töötab imelihtsalt ja kiirelt, pumpamine on mugav ja valutu - piimapaisu aeg imeline abiline. Soovitan vägavägaväga!

Positiivsed omadused

Mugav, valutu, lihtne kasutada

Negatiivsed omadused

Puuduvad miinused

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF395 Elektriline rinnapump

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF395 Elektriline rinnapump

21/01/2025

Eesti

Eesti

Vaikne ja efektiivne rinnapump

Antud rinnapumba juures on väga meeldinud varieeritavad seadistused, et pumpamise kiirust ja tugevust sättida. Lisaks on silikoonist padi rinnale hästi kohanduv, pehme ja mugav. Pump on vaikse mootoriga ja efektiivne. Olen igati rahul.

Positiivsed omadused

Vaikne mootor, efektiivne, pehme silikon padi

Negatiivsed omadused

Ei saa mõlemast rinnast korraga pumbata.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF395/11 Elektriline rinnapump

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF395/11 Elektriline rinnapump

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Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. Põhineb tulemustel, kus jälgiti piimavoolu alguse aega (aeg, mis kulub piimavoolu tekkeks). Kliinilistest katsetest võttis osa 20 osalejat (Hollandis, 2019) ja saadud tulemusi võrreldi varasemate tulemustega, mis saadi Philipsi eelmise rinnapumba tehnoloogiaga läbiviidud uuringus, kus oli 9 osalejat (Hollandis, 2018).

  2. 1K-SE puhul: 70% osalejatest kogesid piimavoolu alguse aega 60 sekundi jooksul. Põhineb tulemustel, kus jälgiti piimavoolu alguse aega (aeg, mis kulub piimavoolu tekkeks). Kliinilistest katsetest võttis osa 20 osalejat (Hollandis, 2019) ja saadud tulemusi võrreldi varasemate tulemustega, mis saadi Philipsi eelmise rinnapumba tehnoloogiaga läbiviidud uuringus, kus oli 9 osalejat (Hollandis, 2018).

  3. Põhineb toote kliinilistel katsetel, millest võttis osa 20 osalejat (Hollandis, 2019), üksiku ja topelt elektrilise rinnapumba keskmine hinne; 95% osalejatest kinnitasid, et meie (üksikud elektrilised) rinnapumbad on tõhusad; 100% osalejatest kinnitasid, et meie (topelt elektrilised) rinnapumbad on tõhusad.

  4. Põhineb uuringutel: (1) Mangel jt. Imetamisraskused, imetamise kestus, ema kehamassiindeks ja rinna anatoomia: kas need on omavahel seotud? Breastfeeding Medicine, 26. aprill 2019, (109 osalejat, Iisrael); (2) Ziemer jt. Muutused imetamise esimesel nädalal: nibu ja naha muutused. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 osalejat (heledanahalised), USA); (3) Ramsay jt. Imetava ema rinna anatoomia, mida on ultraheliuuringute abil uuritud, 2005, (28 osalejat, Austraalia).

  5. Seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011.