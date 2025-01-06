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Philips Avent Elektriline rinnapump
Tootmine lõpetatud
Tugi
SCF395/11
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Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)
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Toote kasutamine ja tulemused (1)
Piim (2)
Osad ja tarvikud (1)
Puhastamine ja hooldus (1)
Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Kas padi on saadaval mitmes suuruses?
Kuidas peaksin säilitama väljapumbatud rinnapiima?
Kui tihti peaksin asendama oma rinnapumba osi?
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Rinnapiima säilitustass
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Tunnen pumpamise ajal valu või ebamugavust
Minu Philips Aventi elektrilisel rinnapumbal on nõrk imemisvõime või see puudub üldse
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