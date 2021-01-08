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Philips Avent Käsirinnapump
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SCF430/13
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Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Kuidas vältida piima lekkimist pärast pumpamist?
Kuidas Philips Aventi käsi-rinnapumpa kokku panna?
Kas padjake on saadaval mitmes suuruses?
Kuidas Philips Aventi käsi-rinnapumpa kasutada?
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