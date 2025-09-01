S591/05
Raseerib nahalähedaselt
Philipsi 500 seeria on kompaktse disainiga ja loodud nahalähedase raseerimise jaoks isegi liikvel olles. Kaasaskantava raseerijaga näete välja ja tunnete end suurepäraselt ükskõik mis ajal ning asukohas.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Meie ainulaadne Lift & Cut pöörlev habemeajamissüsteem tõstab karvad õrnalt juurest üles, ilma et lähedase raseerimistulemuse jaoks oleks oht lõigata nahka.
360° pöörlevad SteelPrecisioni lõiketerad tabavad mistahes suunas kasvavaid karvu. Tehes minutis 3 000 000 lõikamisliikumist, tagavad need kiire raseerimise igal ajal, kõikjal.
3D Floating Heads pead, mis liiguvad kolmes suunas, on loodud vähendama nahaärritust ideaalse nahakontakti jaoks, tagades mugavama raseerimise.
Pardli kompaktne suurus koos stiilise ja trendika välimusega tagab, et olete kõikjal stiilselt pilkupüüdev.
Tugev ja võimas magnetiline mootor võimaldab raseerida isegi tihedaid habemeid, et saaksite ühtlase ja lähedase raseerimistulemuse.
Meie pardli lõiketerad on valmistatud hüpoallergeensest Euroopa terasest, mis on korrosioonikindel, nahasõbralik ja kaitseb lõiketeri määrdumise eest.
Ei ole oluline, kas eelistate mugavat kuiva raseerimist või värskendavat märga raseerimist geeli või vahuga, meie pardel kohaneb teie vajadustega. Veekindluse tase IPX7 võimaldab hõlpsalt voolava vee all puhastamist.
Võimas liitiumioonaku võimaldab mugavalt raseerida kuni 40 min ühe 1-tunnise laadimisega. Vajate vaid kiiret raseerimist? Pange 5 minutiks laadima ja saate piisavalt energiat täieliku raseerimise jaoks.
Kaitske pardlit teel olles. Moeka välimusega reisivutlar on enamat kui vaid kaitsevahend.
Magnetkate aitab hoida raseerimispead puhtana, reisilukk ei lase pardlil kogemata sisse lülituda, et saaksite muretult reisida.
Meie Philipsi pardlid on loodud olema täpsed ja vastupidavad, tagades kauakestva töökindluse. Pardlid läbivad põhjaliku testimise, et tagada nende ühtlane ja vastupidav töökindlus. Nautige pardlit, mis teenib teid kaua.
Philipsi eesmärk on järgida jätkusuutlikkust kõikides toote loomise etappides. Meie eesmärk on vähendada jäätmeid ja minimeerida turule toodavate USB-adapterite arvu. Kui vajate adapterit, võtke meiega ühendust klienditeeninduskeskuse kaudu: www.philips.com/support
Tarvikud
Võimsus
Disain
Hooldus
Raseerimisjõudlus
Kergesti kasutatav
