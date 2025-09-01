Otsisõnad

  • Raseerib nahalähedaselt Raseerib nahalähedaselt Raseerib nahalähedaselt

    Philips Shaver 500 Series Märg- ja kuivkasutusega kompaktne elektriline pardel

    S591/05

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Raseerib nahalähedaselt

    Philipsi 500 seeria on kompaktse disainiga ja loodud nahalähedase raseerimise jaoks isegi liikvel olles. Kaasaskantava raseerijaga näete välja ja tunnete end suurepäraselt ükskõik mis ajal ning asukohas.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Philips Shaver 500 Series Märg- ja kuivkasutusega kompaktne elektriline pardel

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Reisipardlid

    Raseerib nahalähedaselt

    isegi liikvel olles

    • SteelPrecisioni terad
    • Lift & Cut tehnoloogia
    • 3D ujukteraga pead
    • Kompaktne disain
    Nahalähedane tulemus ka liikvel olles

    Nahalähedane tulemus ka liikvel olles

    Meie ainulaadne Lift & Cut pöörlev habemeajamissüsteem tõstab karvad õrnalt juurest üles, ilma et lähedase raseerimistulemuse jaoks oleks oht lõigata nahka.

    Tõhus igas suunas

    Tõhus igas suunas

    360° pöörlevad SteelPrecisioni lõiketerad tabavad mistahes suunas kasvavaid karvu. Tehes minutis 3 000 000 lõikamisliikumist, tagavad need kiire raseerimise igal ajal, kõikjal.

    Järgib teie näo kontuure mugava raseerimise jaoks

    Järgib teie näo kontuure mugava raseerimise jaoks

    3D Floating Heads pead, mis liiguvad kolmes suunas, on loodud vähendama nahaärritust ideaalse nahakontakti jaoks, tagades mugavama raseerimise.

    Kompaktne disain

    Kompaktne disain

    Pardli kompaktne suurus koos stiilise ja trendika välimusega tagab, et olete kõikjal stiilselt pilkupüüdev.

    Võimas, kuid vaikne

    Võimas, kuid vaikne

    Tugev ja võimas magnetiline mootor võimaldab raseerida isegi tihedaid habemeid, et saaksite ühtlase ja lähedase raseerimistulemuse.

    Korrosioonikindel teras kaitseb nahka

    Korrosioonikindel teras kaitseb nahka

    Meie pardli lõiketerad on valmistatud hüpoallergeensest Euroopa terasest, mis on korrosioonikindel, nahasõbralik ja kaitseb lõiketeri määrdumise eest.

    Mugav kuiv- või värskendav märgraseerimine

    Mugav kuiv- või värskendav märgraseerimine

    Ei ole oluline, kas eelistate mugavat kuiva raseerimist või värskendavat märga raseerimist geeli või vahuga, meie pardel kohaneb teie vajadustega. Veekindluse tase IPX7 võimaldab hõlpsalt voolava vee all puhastamist.

    Võimas liitiumioonaku

    Võimas liitiumioonaku

    Võimas liitiumioonaku võimaldab mugavalt raseerida kuni 40 min ühe 1-tunnise laadimisega. Vajate vaid kiiret raseerimist? Pange 5 minutiks laadima ja saate piisavalt energiat täieliku raseerimise jaoks.

    Reisivutlar pardli hoidmise ja kaitsmise jaoks

    Reisivutlar pardli hoidmise ja kaitsmise jaoks

    Kaitske pardlit teel olles. Moeka välimusega reisivutlar on enamat kui vaid kaitsevahend.

    Reisige südamerahuga

    Reisige südamerahuga

    Magnetkate aitab hoida raseerimispead puhtana, reisilukk ei lase pardlil kogemata sisse lülituda, et saaksite muretult reisida.

    Valmistatud kestma

    Valmistatud kestma

    Meie Philipsi pardlid on loodud olema täpsed ja vastupidavad, tagades kauakestva töökindluse. Pardlid läbivad põhjaliku testimise, et tagada nende ühtlane ja vastupidav töökindlus. Nautige pardlit, mis teenib teid kaua.

    Mugav laadimine

    Mugav laadimine

    Philipsi eesmärk on järgida jätkusuutlikkust kõikides toote loomise etappides. Meie eesmärk on vähendada jäätmeid ja minimeerida turule toodavate USB-adapterite arvu. Kui vajate adapterit, võtke meiega ühendust klienditeeninduskeskuse kaudu: www.philips.com/support

    Tehnilisi andmeid

    • Tarvikud

      Reisimine ja hoiustamine
      Reisikott

    • Võimsus

      Automaatpinge
      5 V
      Laadimine
      • 1-tunnine täislaadimine
      • 5 min kiirlaadimine
      Aku tüüp
      Liitium-ioon
      Kasutusaeg
      40 minutit

    • Disain

      Käepide
      Ergonoomiline käepide ja käsitsemine
      Värv
      Metall, must

    • Hooldus

      Asenduspea
      Asendage iga 2 aasta järel SH71-ga
      Garantii
      2 aastat

    • Raseerimisjõudlus

      Piirjooni järgiv
      3D ujukteraga pead
      Habemeajamissüsteem
      • SteelPrecisioni terad
      • Tehnoloogia Lift & Cut

    • Kergesti kasutatav

      Wet & Dry
      Märg- ja kuivkasutus
      Puhastamine
      Täielikult pestav
      Ekraan
      Patarei laetuse näidik

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    Clippin

    Leidke varuosasid või lisatarvikuid

    Minge osade ja tarvikute juurde

    Tarvikud

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.