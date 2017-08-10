30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHL3060BK/00
Selge ja võimas bass
Need DJ'idest inspireeritud kõrvaklapid loovad võimsa heli ja bassi. Pööratavate pehmete korpustega saate teel olles täiusliku kuulamiselamuse.
32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa
Kõrvale asetuvad
32 mm kõlaridraiverid esitavad selget, detailirohket ja loomulikku heli.
4.6
5-st
13
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
SUPERAUDIOFIL
10/08/2017
Polska
Świetne słuchawki jak za tę cenę
Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3060BK Słuchawki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3060BK Słuchawki
TheFreemax
29/01/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3060WT Słuchawki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3060WT Słuchawki
przemorek
15/11/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Warte swojej ceny
Bardzo dobre słuchawki jak dla moich potrzeb. Zarówno pod telefonem jak i pod amplitunerem dają sobie radę. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3060BK Słuchawki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3060BK Słuchawki