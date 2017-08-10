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Tootmine lõpetatud

Kõrvaklapid

SHL3060WT/00

4.6

| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Selge ja võimas bass

Need DJ'idest inspireeritud kõrvaklapid loovad võimsa heli ja bassi. Pööratavate pehmete korpustega saate teel olles täiusliku kuulamiselamuse.

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DJ-stiilis

Selge ja võimas bass

  • 32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa

  • Kõrvale asetuvad

Pehmed hingavast materjalist kõrvapadjandid sobivad mugavalt pikaajaliseks kuulamiseks.

Pehmed hingavast materjalist kõrvapadjandid sobivad mugavalt pikaajaliseks kuulamiseks.

32 mm kõlaridraiverid tagavad võimsa ja dünaamilise heli

32 mm kõlaridraiverid tagavad võimsa ja dünaamilise heli

32 mm kõlaridraiverid esitavad selget, detailirohket ja loomulikku heli.

1,2 m juhe muusika vabalt nautimiseks liikvel olles

1,2 m juhe muusika vabalt nautimiseks liikvel olles

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

10/08/2017

Polska

Polska

Świetne słuchawki jak za tę cenę

Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3060BK Słuchawki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3060BK Słuchawki

29/01/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3060WT Słuchawki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3060WT Słuchawki

15/11/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Warte swojej ceny

Bardzo dobre słuchawki jak dla moich potrzeb. Zarówno pod telefonem jak i pod amplitunerem dają sobie radę. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3060BK Słuchawki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3060BK Słuchawki

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