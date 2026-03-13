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6000 seeria Juhtmevaba tolmuimemine ja pesemine

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6000 seeriaJuhtmevaba tolmuimemine ja pesemine

XW6264/11

6000 seeria Juhtmevaba tolmuimemine ja pesemine

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Täiendav kasutusjuhend

  • PDF fail, 194.2 kB
  • 13 March 2026

Lühijuhend

  • PDF fail, 5.2 MB
  • 13 March 2026

Osad ja tarvikud

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Põrandapuhastusvahend

    XV1892/02
    • Pikendab mopi kasutusaega: lihtne ja optimaalne doseerimine vähendab kulumist.
    • 40 kasutuskorda ühe kassetiga: ülikontsentreeritud segu tagab õrna puhastamise.
    • Kiirem kuivamisaeg: tagab võrreldes tavaliste moppidega 50% kiirema kuivamisaja ja ülima puhtuse.**
    • Ökonoomne segu: üks kassett asendab kuni kolme tavalise puhastusvahendi pudelit.
    • Lemmiklooma ja peresõbralik: kaitseb pindasid ja tagab tervislikuma keskkonna.
    • 6000 ja 7000 sari

    6000 ja 7000 sari
    Asendus-märgfiltrite komplekt

    XV1770/10
    • Philipsi originaaltarvikud
    • Märgfiltri asendus
    • Kahest märgfiltrist koosnev komplekt Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum sarja 6000/7000 toodetele
    • 6000 ja 7000 sari

    6000 ja 7000 sari
    Asendus-kuivfiltrite komplekt

    XV1771/10
    • Philipsi originaaltarvikud
    • Kuivfiltri asendus
    • Kahest täielikult kuivfiltrist koosnev komplekt Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 6000/7000 sarja toodetele
    • 6000 ja 7000 sari

    6000 ja 7000 sari
    Asendusharjade komplekt

    XV1773/10
    • Philipsi originaaltarvikud
    • Ülipehmed mikrokiust harjad
    • Ülipehme mikrokiust hari Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 6000 ja 7000 sarja toodetele

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