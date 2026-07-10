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  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Seeria 2200Täisautomaatne espressomasin

EP2230/10

4.7
| (82) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi ja cappuccino valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • 3 jooki

  • LatteGo

  • Mattmust

  • Puuteekraan

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

Täiuslik temperatuur, aroom ja kreem iga kohvijoogi jaoks**

Täiuslik temperatuur, aroom ja kreem iga kohvijoogi jaoks**

Aroma Extracti nutikas süsteem pakub optimaalset tasakaalu kohvivalmistamise temperatuuri ja aroomi vahel, hoides veetemperatuuri vahemikus 90–98 °C ja reguleerides vee voolukiirust – nii saate nautida maitsvat kohvi.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

82

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

10/07/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Вибір багатофункціональний

Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Date of Use 2026-07-10

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Date of Use 2026-07-10

27/12/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий функціонал.

Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!

Positiivsed omadused

Легкість у користуванні

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

04/10/2023

Україна

Україна

Philipsi töötaja

Чудова кавомашина для Офісу

[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .

Positiivsed omadused

Дизайн, легкість , смак кави

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

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Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)

  3. temperatuuril 70–82 °C

  4. ei kuulu karbi sisu hulka