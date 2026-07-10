30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
3 jooki
LatteGo
Mattmust
Puuteekraan
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
Aroma Extracti nutikas süsteem pakub optimaalset tasakaalu kohvivalmistamise temperatuuri ja aroomi vahel, hoides veetemperatuuri vahemikus 90–98 °C ja reguleerides vee voolukiirust – nii saate nautida maitsvat kohvi.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.7
5-st
82
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Eskobar
10/07/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Вибір багатофункціональний
Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Eugene67
27/12/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудовий функціонал.
Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!
Positiivsed omadused
Легкість у користуванні
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
VladR
04/10/2023
Україна
Philipsi töötaja
Чудова кавомашина для Офісу
[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .
Positiivsed omadused
Дизайн, легкість , смак кави
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)
temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu karbi sisu hulka