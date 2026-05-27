10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Kohv
Kõik seeriad
Seeria 2200 Täisautomaatne espressomasin
Tootmine lõpetatud
Tugi
EP2230/10
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
EP2230
EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
Quick Start Guide
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Milk TwisterPiimavahustaja
Kaas kohviubade punkri jaoks
LatteGo piimasüsteem
Kohviõli eemaldamise tabletid
Piimasüsteemi puhastuskotikesed
Espressomasina katlakivieemaldi
Philipsi/Saeco espressomasin lekib
Philipsi/Saeco tilgakoguja täitub kiiresti
Philipsi/Saeco espressomasina kohv on külm
Philipsi/Saeco espressomasin ei vahusta piima hästi
Philipsi/Saeco kohvivalmistusmooduli all on kohvipulber
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata