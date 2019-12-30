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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

Tootmine lõpetatud

Seeria 3100Täisautomaatsed espressomasinad

EP3550/00

4.9

| (238) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

Ühe puudutusega espresso ja cappuccino, täpselt nii nagu soovite

Täiuslik espresso ja cappuccino värsketest ubadest tänu 100% keraamilistele kohviveskitele ja hõlpsalt intuitiivse ekraani abil valitavale kangusele, temperatuurile ja pikkusele. Tänu sisseehitatud piimakannule on kuum cappuccino täpselt ühe puudutuse kaugusel.

Kuva kõik eelised

Nautige kuni 5000 tassitäit* kohvi, ilma katlakivi eemaldamata

Ühe puudutusega espresso ja cappuccino, täpselt nii nagu soovite

  • 5 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Must

  • AquaClean

Kuni 5000 tassi* ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Kuni 5000 tassi* ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab, ei pea te katlakivi eemaldama enne 5000** kohvitassi täitumist ning saate nautida selget ja puhast vett.

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Ühe puudutusega cappuccino tänu sisseehitatud piimanõule

Ühe puudutusega cappuccino tänu sisseehitatud piimanõule

Nautige ülikreemjat täiusliku temperatuuriga cappuccinot lihtsaimal võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, pange see masinasse ja valige soovitud jook. Olgu tegu cappuccino või piimavahuga, teie jook valmib sekundite jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel temperatuuril.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

238

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3
1

30/12/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%

Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%Polecam świetna jakość w rozsądnej cenie no i fajne kawkiwychodzą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

27/01/2018

Polska

Polska

Bomba

Ekspresik super na domowe warunki, kawka smaczna, co rano mam miłą pobudkę z pyszną cappucinką. Ogólnie łatwa obsługa, estetyczny wygląd ekspresu. Trochę mnie zaskoczyły ceny tych wszystkich produktów do pielęgnacji tego sprzętu, ale to tyle :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

31/05/2017

Polska

Polska

jestem zachwycona ekspresem!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ten ekspres bardzo uprzyjemnia życie, serwując doskonałe napoje. Zależnie od potrzeby wypijamy delikatne cappucino, albo mocniejszą kawę, nawet dla najmłodszych spieni przepyszne mleko. Łatwo utrzymać go w czystości, a obsługa jest banalnie prosta;) Możliwość regulacji aromatu jest bardzo przydatną funkcją. Wyjątkowo smukły i zgrabny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.