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Tootmine lõpetatud
Ühe puudutusega espresso ja cappuccino, täpselt nii nagu soovite
Täiuslik espresso ja cappuccino värsketest ubadest tänu 100% keraamilistele kohviveskitele ja hõlpsalt intuitiivse ekraani abil valitavale kangusele, temperatuurile ja pikkusele. Tänu sisseehitatud piimakannule on kuum cappuccino täpselt ühe puudutuse kaugusel.
5 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Must
AquaClean
Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab, ei pea te katlakivi eemaldama enne 5000** kohvitassi täitumist ning saate nautida selget ja puhast vett.
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
Nautige ülikreemjat täiusliku temperatuuriga cappuccinot lihtsaimal võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, pange see masinasse ja valige soovitud jook. Olgu tegu cappuccino või piimavahuga, teie jook valmib sekundite jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel temperatuuril.
4.9
5-st
238
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
KrzychN
30/12/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%
Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%Polecam świetna jakość w rozsądnej cenie no i fajne kawkiwychodzą
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See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
LiSoMa
27/01/2018
Polska
Bomba
Ekspresik super na domowe warunki, kawka smaczna, co rano mam miłą pobudkę z pyszną cappucinką. Ogólnie łatwa obsługa, estetyczny wygląd ekspresu. Trochę mnie zaskoczyły ceny tych wszystkich produktów do pielęgnacji tego sprzętu, ale to tyle :)
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See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
rena1963ta
31/05/2017
Polska
jestem zachwycona ekspresem!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ten ekspres bardzo uprzyjemnia życie, serwując doskonałe napoje. Zależnie od potrzeby wypijamy delikatne cappucino, albo mocniejszą kawę, nawet dla najmłodszych spieni przepyszne mleko. Łatwo utrzymać go w czystości, a obsługa jest banalnie prosta;) Możliwość regulacji aromatu jest bardzo przydatną funkcją. Wyjątkowo smukły i zgrabny.
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See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.