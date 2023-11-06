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Tootmine lõpetatud
Must
Klassikaline piimavahustaja
Must
TFT-ekraan
Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest <I>espresso</I>st kuni maheda <I>cappuccino</I>ni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.
Klassikaline piimavahustaja muudab imelihtsaks sooja, siidiselt sileda vahustatud piima valmistamise teie järgmisele <I>cappucino</I>le või vahustatud kuuma piima valmistamise teie <I>caffé latte</I> jaoks.
Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.
4.6
5-st
9
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Беори
06/11/2023
България
Супер е за любителите на епсресо
Вкъщи пием само чисто кафе, затова избрахме този модел - има допълнителни настройки на напитката и също има профили за потребителите, които ме устройва, защото у нас сме 3 човека с различни предпочитания.
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See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Cassie2016
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Невероятен кафе-автомат.
Изключително лесен за работа. Компактен. Не вдига излишен шум. Различни варианти за кафе от италианско късо до американо, капучино и т.н. Опцията за гореща вода също е много удобна. Задаването на персонален профил със запаметени настройки за напитките според профила е изключително.
Positiivsed omadused
Лесен за работаа и почистване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Стойков
06/04/2022
България
Уникална машинка !!! Горещо препоръчвам!
Мнението ми е че който обича кафето трябва да има подобен тип глезотия :)
Positiivsed omadused
Безброи са
Negatiivsed omadused
Няма води до пристрастяване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
temperatuuril 70–82 °C
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.