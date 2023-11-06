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  • Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki

Tootmine lõpetatud

Philips 4300 SeriesTäisautomaatne espressomasin

EP4321/50

4.6
| (9) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki
Tänu meie AromaExtracti süsteemile saate nautida värsketest ubadest valmistatud hõrgu maitse ja aroomiga kohvi ning seda õigel temperatuuril. Uue klassikaline piimavahustaja võimaldab teil kergesti luua siidiselt pehme <I>cappuccino</I> või vahustatud kuuma piima.
Kuva kõik eelised

Tänu intuitiivsele puuteekraanile

Valmistage värsketest ubadest kergesti viite maitsvat kohvijooki

  • Must

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Must

  • TFT-ekraan

Nautige 5 kohvijoogi lihtsasti valmistamist

Nautige 5 kohvijoogi lihtsasti valmistamist

Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest <I>espresso</I>st kuni maheda <I>cappuccino</I>ni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.

Maitsev piimavaht või kuum piim uue aurutoruga

Maitsev piimavaht või kuum piim uue aurutoruga

Klassikaline piimavahustaja muudab imelihtsaks sooja, siidiselt sileda vahustatud piima valmistamise teie järgmisele <I>cappucino</I>le või vahustatud kuuma piima valmistamise teie <I>caffé latte</I> jaoks.

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

9

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
3
2

06/11/2023

България

България

Супер е за любителите на епсресо

Вкъщи пием само чисто кафе, затова избрахме този модел - има допълнителни настройки на напитката и също има профили за потребителите, които ме устройва, защото у нас сме 3 човека с различни предпочитания.

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See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Невероятен кафе-автомат.

Изключително лесен за работа. Компактен. Не вдига излишен шум. Различни варианти за кафе от италианско късо до американо, капучино и т.н. Опцията за гореща вода също е много удобна. Задаването на персонален профил със запаметени настройки за напитките според профила е изключително.

Positiivsed omadused

Лесен за работаа и почистване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

06/04/2022

България

България

Уникална машинка !!! Горещо препоръчвам!

Мнението ми е че който обича кафето трябва да има подобен тип глезотия :)

Positiivsed omadused

Безброи са

Negatiivsed omadused

Няма води до пристрастяване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. temperatuuril 70–82 °C

  2. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.