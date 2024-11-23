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Tootmine lõpetatud
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LatteGo piimalahendus
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TFT-ekraan
Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.
Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.
Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.
4.8
5-st
50
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
oldafyno
23/11/2024
Česká republika
Výborné
Už ho používáme cca 3/4 roku a propadl jsem droze jménem káva. Nejoblíbenější laté a děti samotné mléko, pak je cappuccino a americano. Umytí nádoby na mléko je rychlé. Jen ta údržba je trošku pracnější ale nic hrozného a odměnou je výborná káva. Co se mě nelíbí je malinká tuba s vazelínou která dost drahá.
Positiivsed omadused
Výroba mléčné pěny
Negatiivsed omadused
Malá drahá vazelína
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See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Daginna
30/05/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výrobek je luxusní,
jsem velice spokojena. Výborná káva, vše srozumitelně napíše.
Positiivsed omadused
vše co je třeba udělat, tak nám řekne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
ili1
05/03/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
skvělý nákup
intuitivní ovládání, spokojenost, káva výborná, dostatečný výběr druhů kávy
Positiivsed omadused
české ovládání, intuitivní ovládání
Negatiivsed omadused
zatím nevím
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).
temperatuuril 70–82 °C
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.