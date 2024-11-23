TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Philips 4300 SeriesTäisautomaatne espressomasin

EP4341/50

4.8
| (50) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • Must

  • LatteGo piimalahendus

  • Must

  • TFT-ekraan

Nautige 8 kohvijooki, sealhulgas latte macchiatot, kohe nüüd ja praegu

Nautige 8 kohvijooki, sealhulgas latte macchiatot, kohe nüüd ja praegu

Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

50

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

23/11/2024

Česká republika

Česká republika

Výborné

Už ho používáme cca 3/4 roku a propadl jsem droze jménem káva. Nejoblíbenější laté a děti samotné mléko, pak je cappuccino a americano. Umytí nádoby na mléko je rychlé. Jen ta údržba je trošku pracnější ale nic hrozného a odměnou je výborná káva. Co se mě nelíbí je malinká tuba s vazelínou která dost drahá.

Positiivsed omadused

Výroba mléčné pěny

Negatiivsed omadused

Malá drahá vazelína

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

30/05/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek je luxusní,

jsem velice spokojena. Výborná káva, vše srozumitelně napíše.

Positiivsed omadused

vše co je třeba udělat, tak nám řekne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

05/03/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

skvělý nákup

intuitivní ovládání, spokojenost, káva výborná, dostatečný výběr druhů kávy

Positiivsed omadused

české ovládání, intuitivní ovládání

Negatiivsed omadused

zatím nevím

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).

  2. temperatuuril 70–82 °C

  3. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.