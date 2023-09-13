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Tootmine lõpetatud
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LatteGo piimalahendus
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TFT-ekraan
Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.
Nautige siidist cappuccinot ka oma lemmikute taimsete piimadega. Tänu tsüklonvahustamise tehnoloogiale muundab LatteGo eri tüüpi piimad ja taimsed alternatiivid, milles on õige kogus rasva ja valku, parimaks võimalikuks tihedaks vahuks.
Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.
4.9
5-st
65
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kolča
13/09/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
celková spokojenost
S výrobkem jsem moc spokojená. Jednoduché ovládání, káva skvělá a nádobka na mléko úžasně řešená.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Heiret
25/05/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
U mě dobrý. Spokojenost.
Výrobek už jsem znal. Má ho moje sestra. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Bez problémů mohu doporučit.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Matulka72
26/04/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Kávovar
S kávovarem jsem naprosto spokojený, jediné co mi trochu vadí je kvalita plastů a zpracování. Prostě kvalita vnějšího vzhledu
Positiivsed omadused
Výborná káva
Negatiivsed omadused
Vzhledem zpracování
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).
temperatuuril 70–82 °C
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.