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  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Philips 4300 SeriesTäisautomaatne espressomasin

EP4346/70

4.9
| (65) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

8 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • Must

  • LatteGo piimalahendus

  • Must

  • TFT-ekraan

Nautige 8 kohvijooki, sealhulgas latte macchiatot, kohe nüüd ja praegu

Nautige 8 kohvijooki, sealhulgas latte macchiatot, kohe nüüd ja praegu

Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.

Siidiselt sile cappuccino; värskelt ise kodus valmistatud.

Siidiselt sile cappuccino; värskelt ise kodus valmistatud.

Nautige siidist cappuccinot ka oma lemmikute taimsete piimadega. Tänu tsüklonvahustamise tehnoloogiale muundab LatteGo eri tüüpi piimad ja taimsed alternatiivid, milles on õige kogus rasva ja valku, parimaks võimalikuks tihedaks vahuks.

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

65

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

13/09/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

celková spokojenost

S výrobkem jsem moc spokojená. Jednoduché ovládání, káva skvělá a nádobka na mléko úžasně řešená.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

25/05/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

U mě dobrý. Spokojenost.

Výrobek už jsem znal. Má ho moje sestra. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Bez problémů mohu doporučit.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

26/04/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kávovar

S kávovarem jsem naprosto spokojený, jediné co mi trochu vadí je kvalita plastů a zpracování. Prostě kvalita vnějšího vzhledu

Positiivsed omadused

Výborná káva

Negatiivsed omadused

Vzhledem zpracování

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

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Lahtiütlused

  1. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).

  2. temperatuuril 70–82 °C

  3. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.