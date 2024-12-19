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  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Philips 5400 SeriesTäisautomaatne espressomasin

EP5441/50

4.7
| (108) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • Must

  • LatteGo piimalahendus

  • Must

  • TFT-ekraan

Valmistage hõlpsasti 12 kohvijooki, sh café au lait´

Valmistage hõlpsasti 12 kohvijooki, sh café au lait´

Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

108

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

19/12/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výborný pomocník

Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

26/04/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

hodně funkcí a snadná příprava kávy

líbil se nám i vzhledově má hodně funkcí a příprava kávy je snadná

Positiivsed omadused

udělám si vždy kávu na kterou mám chuť

Negatiivsed omadused

vyšší cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

10/03/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kávovar LatteGo EP5441 - ano nebo ne?

Kávovar je dobře zpracovaný, líbivý na pohled, vše funguje jak má. Dobře se ovládá, má přehledné menu v češtině. Vše je přehledné a srozumitelné, dobrá nabídka kávy. Dostatečný zásobník na kávu i její odpad. Uvítal bych větší a širší zásobník na vodu, ale i tak to stačí. Odkapávací miska se dost plní, ale záleží na tom, jak často se kávovar zapíná a vypíná, protože se pokaždé propláchne. Za mne spokojenost.

Positiivsed omadused

Dobré a přehledné menu, snadné ovládání i čištění. Káva vynikající ( záleží na kávě a vaší chuti ) včetně pěny. Dobře mele kávu v základním nastavení, hlučnost přijatelná. Různé druhy kávy, včetně teplé vody na čaj nebo napěněné mléko pro děti ( stačí přihodit kousek čokolády a máte kakao ).

Negatiivsed omadused

Odkapávací miska se musí častěji vylévat, protože přístroj proplachuje vnitřkem do této misky. Nádržka na vodu je poměrně úzká a vysoká a hůře se vkládá. Při zvednutí celého přístroje spadávají gumové nožičky.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

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Lahtiütlused

  1. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).

  2. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  3. temperatuuril 70–82 °C