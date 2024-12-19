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Tootmine lõpetatud
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LatteGo piimalahendus
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TFT-ekraan
Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.
Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.
Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.
4.7
5-st
108
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Najula
19/12/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výborný pomocník
Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Alfík jouda
26/04/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
hodně funkcí a snadná příprava kávy
líbil se nám i vzhledově má hodně funkcí a příprava kávy je snadná
Positiivsed omadused
udělám si vždy kávu na kterou mám chuť
Negatiivsed omadused
vyšší cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
10/03/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Kávovar LatteGo EP5441 - ano nebo ne?
Kávovar je dobře zpracovaný, líbivý na pohled, vše funguje jak má. Dobře se ovládá, má přehledné menu v češtině. Vše je přehledné a srozumitelné, dobrá nabídka kávy. Dostatečný zásobník na kávu i její odpad. Uvítal bych větší a širší zásobník na vodu, ale i tak to stačí. Odkapávací miska se dost plní, ale záleží na tom, jak často se kávovar zapíná a vypíná, protože se pokaždé propláchne. Za mne spokojenost.
Positiivsed omadused
Dobré a přehledné menu, snadné ovládání i čištění. Káva vynikající ( záleží na kávě a vaší chuti ) včetně pěny. Dobře mele kávu v základním nastavení, hlučnost přijatelná. Různé druhy kávy, včetně teplé vody na čaj nebo napěněné mléko pro děti ( stačí přihodit kousek čokolády a máte kakao ).
Negatiivsed omadused
Odkapávací miska se musí častěji vylévat, protože přístroj proplachuje vnitřkem do této misky. Nádržka na vodu je poměrně úzká a vysoká a hůře se vkládá. Při zvednutí celého přístroje spadávají gumové nožičky.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
temperatuuril 70–82 °C