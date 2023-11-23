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  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Philips 5400 SeriesTäisautomaatne espressomasin

EP5444/90

4.6
| (76) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • 12 kohvijooki

  • LatteGo piimalahendus

  • Kašmiirhall

  • TFT-ekraan

Valmistage hõlpsasti 12 kohvijooki, sh café au lait´

Valmistage hõlpsasti 12 kohvijooki, sh café au lait´

Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

76

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

23/11/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek má skvělé funkce a skvělou kávu

Kávovar vaří skvělou kávu a dělá skvělou pěnu, kterou milují i naše děti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

30/05/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Káva

Super výrobek, jednoduchý, velký výběr, vynikající chuť.

Positiivsed omadused

Jednoduchý

Negatiivsed omadused

Nic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

09/02/2023

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Konečne dobrá káva

Po dlhej dobe si konečne vychutnávam kávové špeciality s mliekom

Positiivsed omadused

Jednoduché použitie, viac profilov, kopa nastavení vašej ideálnej šálky kávy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).

  2. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  3. temperatuuril 70–82 °C