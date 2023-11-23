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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
12 kohvijooki
LatteGo piimalahendus
Kašmiirhall
TFT-ekraan
Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.
Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.
Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.
4.6
5-st
76
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Májavlk
23/11/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výrobek má skvělé funkce a skvělou kávu
Kávovar vaří skvělou kávu a dělá skvělou pěnu, kterou milují i naše děti
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Pítrs007
30/05/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Káva
Super výrobek, jednoduchý, velký výběr, vynikající chuť.
Positiivsed omadused
Jednoduchý
Negatiivsed omadused
Nic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Kiri1290
09/02/2023
Slovensko
Kinnitatud ostja
Konečne dobrá káva
Po dlhej dobe si konečne vychutnávam kávové špeciality s mliekom
Positiivsed omadused
Jednoduché použitie, viac profilov, kopa nastavení vašej ideálnej šálky kávy
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See arvustus tehti tootele Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
temperatuuril 70–82 °C