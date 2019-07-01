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Tootmine lõpetatud
Teie lemmik-cappuccino vaid ühe puudutusega
Philips 3000 Series Easy Cappuccino abil on teie lemmik-cappuccino vaid ühe puudutuse kaugusel. Tänu suure võimekusega kompaktsele disainile saate nautida värsketest ubadest valmistatud espressot, kohvi ja cappuccinot vaid ühe nupuvajutusega.
5 jooki
Easy Cappuccino süsteem
Mustad
Nõudepesumasinas pestav väline piimanõu võimaldab nautida koorest cappuccinot eelistatud piimaga. Lihtsalt ühendage see masina küljest lahti ja pange külmikusse, et piim kaua värskena seisaks. Mis tahes tüüpi piimaga cappuccino valmistamine ei ole kunagi olnud nii lihtne.
Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast keraamikast, mis on erakordselt tugev ja vastupidav, et saaksite nautida värsket aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu*.
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
4.8
5-st
139
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
siausalas
01/07/2019
Lietuva
„Philips“
Puikus aparatas, vienu paspaudimu padaroma labai skani kava.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas
vistan
02/02/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo funkcjonalny ekspres do kawy
Polecam wszystkim do domu lub małego biura. Parzy podstawowe kawy. Najważniejsze: prosta, intuicyjna obsługa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Makita
28/01/2020
Polska
Ekspres robi pyszną kawę z puszystym mleczkiem
Świetny ekspres. Pyszna kawa, łatwy w obsłudze, funkcje wystarczające by zrobić pyszną kawę z puszystym mleczkiem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy