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  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
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  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines

Tootmine lõpetatud

3000 SeriesTäisautomaatne espressomasin

HD8829/09

4.8

| (139) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

Teie lemmik-cappuccino vaid ühe puudutusega

Philips 3000 Series Easy Cappuccino abil on teie lemmik-cappuccino vaid ühe puudutuse kaugusel. Tänu suure võimekusega kompaktsele disainile saate nautida värsketest ubadest valmistatud espressot, kohvi ja cappuccinot vaid ühe nupuvajutusega.

Kuva kõik eelised

Suur võimekus väikeses korpuses

Teie lemmik-cappuccino vaid ühe puudutusega

  • 5 jooki

  • Easy Cappuccino süsteem

  • Mustad

Kaasas väline piimanõu, lihtne puhastada ja hoiustada

Kaasas väline piimanõu, lihtne puhastada ja hoiustada

Nõudepesumasinas pestav väline piimanõu võimaldab nautida koorest cappuccinot eelistatud piimaga. Lihtsalt ühendage see masina küljest lahti ja pange külmikusse, et piim kaua värskena seisaks. Mis tahes tüüpi piimaga cappuccino valmistamine ei ole kunagi olnud nii lihtne.

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast keraamikast, mis on erakordselt tugev ja vastupidav, et saaksite nautida värsket aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu*.

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

139

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

„Philips“

Puikus aparatas, vienu paspaudimu padaroma labai skani kava.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas

02/02/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo funkcjonalny ekspres do kawy

Polecam wszystkim do domu lub małego biura. Parzy podstawowe kawy. Najważniejsze: prosta, intuicyjna obsługa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

28/01/2020

Polska

Polska

Ekspres robi pyszną kawę z puszystym mleczkiem

Świetny ekspres. Pyszna kawa, łatwy w obsłudze, funkcje wystarczające by zrobić pyszną kawę z puszystym mleczkiem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.