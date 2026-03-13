30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tugi
HD8829/09
Tootmine lõpetatud
Philipsi/Saeco espressomasin lekib
Philipsi/Saeco tilgakoguja täitub kiiresti
Philipsi/Saeco espressomasina kohv on külm
Philipsi/Saeco espressomasin ei lülitu sisse
Philipsi/Saeco espressomasin ei vahusta piima hästi
Philipsi/Saeco espressomasina jahvatust ei saa muuta
Philipsi/Saeco kohvivalmistusmoodulit ei saa sisestada
Philipsi/Saeco kohvivalmistusmoodulit ei saa eemaldada
Philipsi/Saeco espressomasin ei pruuli ja raiskab kohvi
Philipsi/Saeco espressomasin valmistab vesist kohvi
Philipsi/Saeco kohvivalmistusmooduli all on kohvipulber
Philipsi/Saeco espressomasin ei tõmba veepaagist vett
Philipsi/Saeco espressomasin teeb häält
Philipsi/Saeco espressomasinast ei tule kohvi
Philipsi/Saeco espressomasina veakoodide tähendus