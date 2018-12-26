TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
  • Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi

Tootmine lõpetatud

Saeco ExpreliaTäisautomaatne espressomasin

HD8858/01

4.5
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
Exprelia abil saavad tulevased kohvieksperdid luua tassitäie tipptasemel kohvi, võimalusega seadistada kuni seitset erinevat näitajat. VDE-sertifikaat tagab täiusliku hügieenilisuse.
Kuva kõik eelised

Tõestatult hügieeniline tüütu aurupuhastuseta

Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Teras/hõbe

  • 15-astmeliselt seadistatav kohviveski

Hõrgutav kuum cappuccino ja latte macchiato ühe nupuvajutusega

Hõrgutav kuum cappuccino ja latte macchiato ühe nupuvajutusega

Sisseehitatud piimanõu vahustab piima kaks korda, eemaldades mullid ja tagades vastupandamatult puhta ja kreemise vahu. Vaid üks nupuvajutus ja teie tassi voolab pritsmeteta, sametine ja ideaalsel temperatuuril piimavaht. Võimas topeltkatel võimaldab luua auru piima vahustamiseks ja keeta espressot kohe pärast seda, tagades täiuslikud kuumad joogid lühima võimaliku ajaga.

Kanguse valimise funktsiooniga saate salvestada oma kohvi kanguse eelistused

Kanguse valimise funktsiooniga saate salvestada oma kohvi kanguse eelistused

Kui olete viie seadistuse seast ideaalse kanguse välja valinud, saate selle koos soovitud koguse ja temperatuuriga mälufunktsiooni abil salvestada. Järgmistel kordadel on iga tassitäis kohandatud just teie maitsele vastavaks. Te ei pea seda enam kunagi üle kordama, mitte nagu kohaliku barista puhul.

Patenditud aurupuhastusega nõu tagab hügieenilisuse

Patenditud aurupuhastusega nõu tagab hügieenilisuse

Hügieenilisuse tagamine pole kunagi olnud nii lihtne. Aurupuhastustsükkel puhastab vahustamismehhanismi automaatselt, eemaldades piimajäägid ja kõrvaldades vajaduse piimanõu tühjendamiseks. Toimingu hügieenilisusele on andnud sertifikaadi sõltumatu Saksamaa katseinstituut VDE.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

26/12/2018

Polska

Polska

Bardzo polecam.

Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

11/11/2016

Polska

Polska

Niewielki wybór rodzaju kaw.

Wart polecenia,elegancki wygląd,łatwy w obsłudze,cena za wysoka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

09/04/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt wysokiej jakości o wielu mozliwościach.

Bardzo łatwa obsługa. Wysoka jakość parzonej kawa. Po ekspresie "K" to rewelacja szczególnie, że nie ma ograniczenia ilości zrobionych kaw co w przypadku odwiedzin córek jest bardzo istotne.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.