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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Teras/hõbe
15-astmeliselt seadistatav kohviveski
Sisseehitatud piimanõu vahustab piima kaks korda, eemaldades mullid ja tagades vastupandamatult puhta ja kreemise vahu. Vaid üks nupuvajutus ja teie tassi voolab pritsmeteta, sametine ja ideaalsel temperatuuril piimavaht. Võimas topeltkatel võimaldab luua auru piima vahustamiseks ja keeta espressot kohe pärast seda, tagades täiuslikud kuumad joogid lühima võimaliku ajaga.
Kui olete viie seadistuse seast ideaalse kanguse välja valinud, saate selle koos soovitud koguse ja temperatuuriga mälufunktsiooni abil salvestada. Järgmistel kordadel on iga tassitäis kohandatud just teie maitsele vastavaks. Te ei pea seda enam kunagi üle kordama, mitte nagu kohaliku barista puhul.
Hügieenilisuse tagamine pole kunagi olnud nii lihtne. Aurupuhastustsükkel puhastab vahustamismehhanismi automaatselt, eemaldades piimajäägid ja kõrvaldades vajaduse piimanõu tühjendamiseks. Toimingu hügieenilisusele on andnud sertifikaadi sõltumatu Saksamaa katseinstituut VDE.
4.5
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
MariuszKsieciunio123
26/12/2018
Polska
Bardzo polecam.
Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
sabap
11/11/2016
Polska
Niewielki wybór rodzaju kaw.
Wart polecenia,elegancki wygląd,łatwy w obsłudze,cena za wysoka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Zdzislaw47
09/04/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt wysokiej jakości o wielu mozliwościach.
Bardzo łatwa obsługa. Wysoka jakość parzonej kawa. Po ekspresie "K" to rewelacja szczególnie, że nie ma ograniczenia ilości zrobionych kaw co w przypadku odwiedzin córek jest bardzo istotne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.