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Tootmine lõpetatud
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Roostevaba teras
8-astmeliselt seadistatav kohviveski
Sisseehitatud piimanõu vahustab piima kaks korda, eemaldades mullid ja tagades vastupandamatult puhta ja kreemise vahu. Vaid üks nupuvajutus ja teie tassi voolab pritsmeteta, sametine ja ideaalsel temperatuuril piimavaht. Võimas topeltkatel võimaldab luua auru piima vahustamiseks ja keeta espressot kohe pärast seda, tagades täiuslikud kuumad joogid lühima võimaliku ajaga.
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tänu võimsale topeltkatlale saate valmistada täiuslikult kuuma espresso ja cappuccino üksteise järel ilma ooteajata. Kaks eraldiseisvat kuumutussüsteemi tagavad nii kohvi kui piimavahu täiusliku temperatuuri, tagades alati profitasemel jõudluse ja kiiruse.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Росен
16/05/2016
България
Kinnitatud ostja
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.