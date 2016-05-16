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  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus
  • Nautige tõelist espressot oma kodus

Tootmine lõpetatud

Saeco Incanto ExecutiveTäisautomaatne espressomasin

HD9712/11

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Nautige tõelist espressot oma kodus
Saeco Incanto Executive on ajatu meistriteos, mis on loodud olema täiuslik. Kuni 8 seadistust võimaldavad luua täiusliku kohvijoogi ja topeltkatel tagab profitasemel jõudluse ja kiiruse.
Kuva kõik eelised

Täiuslik tassitäis võimalikult kiiresti

Nautige tõelist espressot oma kodus

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Roostevaba teras

  • 8-astmeliselt seadistatav kohviveski

Hõrgutav kuum cappuccino ja latte macchiato ühe nupuvajutusega

Hõrgutav kuum cappuccino ja latte macchiato ühe nupuvajutusega

Sisseehitatud piimanõu vahustab piima kaks korda, eemaldades mullid ja tagades vastupandamatult puhta ja kreemise vahu. Vaid üks nupuvajutus ja teie tassi voolab pritsmeteta, sametine ja ideaalsel temperatuuril piimavaht. Võimas topeltkatel võimaldab luua auru piima vahustamiseks ja keeta espressot kohe pärast seda, tagades täiuslikud kuumad joogid lühima võimaliku ajaga.

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Piimajoogid ilma vajaduseta oodata tänu topeltboilerile

Piimajoogid ilma vajaduseta oodata tänu topeltboilerile

Tänu võimsale topeltkatlale saate valmistada täiuslikult kuuma espresso ja cappuccino üksteise järel ilma ooteajata. Kaks eraldiseisvat kuumutussüsteemi tagavad nii kohvi kui piimavahu täiusliku temperatuuri, tagades alati profitasemel jõudluse ja kiiruse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Kinnitatud ostja

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.