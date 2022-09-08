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Tootmine lõpetatud
Hall, 1,4 kg
+ 1 lisatarvik
Must, 1,4 kg
'+ 1 tarvik
Nüüd saate süüa tervislikumaid toite ja eemaldada toidust liigse rasva. Philips XXL on ainuke rasvaeemaldustehnoloogiaga fritüür Airfryer, mis eraldab ja eemaldab toidust liigse rasva. Nautige maitsvat krõbeda nahaga kana, õrna lihalõiku ja kuni 50% vähem küllastunud rasva.
Nautige tervislikumat frititud toitu, mis on pealt mõnusalt krõbe, seest mahlane ning sisaldab 90% vähem rasva***. Philips Airfryer XXL kasutab toidu frittimiseks kuuma õhku (õli asemel) ja väikeses koguses (või üldse mitte) õli. Philips Rapid Air loob 7 korda kiirema õhuvoo, mis tagab krõbedama**** ja maitsvama tulemuse.
Seadmed Philips Airfryer töötavad tõhusamalt, et säästa teie aega ja energiat, valmistades maitsvaid toite kuni 70% väiksema energiakuluga ja kuni 50% kiiremini kui traditsiooniline ahi.*******
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Vaski4a
08/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Най-добрият помощник в кухнята
Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!
Positiivsed omadused
Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.
Negatiivsed omadused
Няма.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õliga fritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel
Rasvaeemaldus kolmelt toorelt kanakoivalt, mida on küpsetatud 24 minutit temperatuuril 180 °C
Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega
Philips Viva Airfryeri lamedapõhjalise korvi mõõdetud õhuvooga võrreldes suurendab Philipsi Rapid Airi tehnoloogia korvi õhuvoo kiirust 7 korda
Liitrid näitavad panni mahutavust
Retseptide arv võib riigiti erineda
Kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.
Võrreldes Philips Viva Airfryeri lamedapõhjalise korvi mõõdetud õhuvooga suurendab Philipsi Rapid Airi tehnoloogia korvi õhuvoo kiirust 7 korda