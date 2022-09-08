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  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.

Tootmine lõpetatud

AirfryerPremium XXL

HD9765/40

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.
Eemaldage ülemäärane rasv ja nautige suurepärase maitsega friikartuleid kuni 90% vähema rasvaga***. Nautige maitsvaid ahjuroogasid uue, perekonnale sobivas suuruses ahjuvormi abil vähema aja ja pingutusega.
Kuva kõik eelised

Krõbeda tekstuuriga vähem rasvane toit*

Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva.

  • Hall, 1,4 kg

  • + 1 lisatarvik

  • Must, 1,4 kg

  • '+ 1 tarvik

Rasvaeemaldustehnoloogia tagab maitsva ja krõbeda tulemuse

Rasvaeemaldustehnoloogia tagab maitsva ja krõbeda tulemuse

Nüüd saate süüa tervislikumaid toite ja eemaldada toidust liigse rasva. Philips XXL on ainuke rasvaeemaldustehnoloogiaga fritüür Airfryer, mis eraldab ja eemaldab toidust liigse rasva. Nautige maitsvat krõbeda nahaga kana, õrna lihalõiku ja kuni 50% vähem küllastunud rasva.

Originaalne Airfryer töötab 7 korda kiirema õhuvooga********

Originaalne Airfryer töötab 7 korda kiirema õhuvooga********

Nautige tervislikumat frititud toitu, mis on pealt mõnusalt krõbe, seest mahlane ning sisaldab 90% vähem rasva***. Philips Airfryer XXL kasutab toidu frittimiseks kuuma õhku (õli asemel) ja väikeses koguses (või üldse mitte) õli. Philips Rapid Air loob 7 korda kiirema õhuvoo, mis tagab krõbedama**** ja maitsvama tulemuse.

Aja- ja energiasäästlik

Aja- ja energiasäästlik

Seadmed Philips Airfryer töötavad tõhusamalt, et säästa teie aega ja energiat, valmistades maitsvaid toite kuni 70% väiksema energiakuluga ja kuni 50% kiiremini kui traditsiooniline ahi.*******

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Най-добрият помощник в кухнята

Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!

Positiivsed omadused

Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.

Negatiivsed omadused

Няма.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Premium HD9867/16 Airfryer XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Premium HD9867/16 Airfryer XXL

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õliga fritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel

  2. Rasvaeemaldus kolmelt toorelt kanakoivalt, mida on küpsetatud 24 minutit temperatuuril 180 °C

  3. Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega

  4. Philips Viva Airfryeri lamedapõhjalise korvi mõõdetud õhuvooga võrreldes suurendab Philipsi Rapid Airi tehnoloogia korvi õhuvoo kiirust 7 korda

  5. Liitrid näitavad panni mahutavust

  6. Retseptide arv võib riigiti erineda

  7. Kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.

  8. Võrreldes Philips Viva Airfryeri lamedapõhjalise korvi mõõdetud õhuvooga suurendab Philipsi Rapid Airi tehnoloogia korvi õhuvoo kiirust 7 korda