TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

Tootmine lõpetatud

Saeco PicoBaristoTäisautomaatne espressomasin

SM5460/10

5
| (23) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
PicoBaristo on kompaktne täisautomaatne espressomasin, mis pakub uskumatut kohvivalikut. Kasutajaliides võimaldab ühe puudutusega valida mitmete erinevate maitsete vahel. AquaCleani filter tagab 5000 tassitäit* naudingut vahepeal katlakivi eemaldamata.
Kuva kõik eelised

Selle kompaktse masinaga saate valmistada 10 kohvijooki

Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

  • 10 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Must

  • AquaClean

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Masina täpsem juhtimine täiustatud ekraanilt

Masina täpsem juhtimine täiustatud ekraanilt

Täiustatud ekraan kuvab kogu vajalikku teavet ja muudab masinaga suhtlemise ning funktsioonide kasutamise lihtsaks. Ikoonid ja tekst suunavad teid läbi kohandamisvalikute ja oluliste hooldustoimingute.

Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata

Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata

AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

23

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

21/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan omjer cijene i kvalitete

Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...

Positiivsed omadused

Praktičan i nije puno bučan

Negatiivsed omadused

cijena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

01/07/2020

България

България

Перфектен продукт

Препоръчвам на всички продукта е чудесен . Страхотна визия. Прави уникално кафе.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest