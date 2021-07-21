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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
10 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Must
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Täiustatud ekraan kuvab kogu vajalikku teavet ja muudab masinaga suhtlemise ning funktsioonide kasutamise lihtsaks. Ikoonid ja tekst suunavad teid läbi kohandamisvalikute ja oluliste hooldustoimingute.
AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.
5.0
5-st
23
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kami13
21/07/2021
Hrvatska
Izvrstan omjer cijene i kvalitete
Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Memica 123
04/09/2020
Hrvatska
Odličan!
Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...
Positiivsed omadused
Praktičan i nije puno bučan
Negatiivsed omadused
cijena
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Monimo
01/07/2020
България
Перфектен продукт
Препоръчвам на всички продукта е чудесен . Страхотна визия. Прави уникално кафе.
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest