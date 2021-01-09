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  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

Tootmine lõpetatud

Saeco PicoBaristoTäisautomaatne espressomasin

SM5470/10

4.8
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
Avastage kohvimaailma läbi tuntud retseptide nagu Espresso ja Cappuccino või valmistage erilisi kohvijooke nagu Americano või Espresso Macchiato.
Kuva kõik eelised

Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

  • 10 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Must

  • AquaClean

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.

Tehnilised andmed

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4.8

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/01/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Saeco PicoBaristo - skvely kavovar

- naprosta spokojenost - vyborna kava, snadne cisteni a udrzba kavovaru, prehledne menu a nastaveni pristroje - dostatecna moznost vyberu druhu kavy - paradni automaticke cisteni trysek po pouziti vcetne proplachnuti "okruhu" na mleko - vyhodou je i AquaClean system, neni nutne odvapnovani

Positiivsed omadused

- vse co je napsano v recenzi..., vyborna kava, snadna obsluha...

Negatiivsed omadused

- zadnou nevyhodu jsem nenasel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

18/10/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Dobrá káva

Po měsíci používání jsem velmi spokojen.Zatím pořád testuji,nastavuji,ale i tak je káva už teď výborná.Údržba je celkem snadná.Kávovar doporučuji.

Positiivsed omadused

Kvalitní zpracování

Negatiivsed omadused

Nevím

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

12/10/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vynikající káva

Velice jednoduchá obsluha, máte možnost si vybrat mnoho typů kávy / cappuccino, late,cafe au lait, ristretto, expresso, expresso machiato, americano. Napněňovač mléka krásně napění mléko. perfektní samočištění celého stroje i napěňovače mléka. Máte možnost si nastavit hrubost mletí i sílu kávy.

Positiivsed omadused

vše na jedničku :-)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest