30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
10 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Must
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)
Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
zdenal
09/01/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Saeco PicoBaristo - skvely kavovar
- naprosta spokojenost - vyborna kava, snadne cisteni a udrzba kavovaru, prehledne menu a nastaveni pristroje - dostatecna moznost vyberu druhu kavy - paradni automaticke cisteni trysek po pouziti vcetne proplachnuti "okruhu" na mleko - vyhodou je i AquaClean system, neni nutne odvapnovani
Positiivsed omadused
- vse co je napsano v recenzi..., vyborna kava, snadna obsluha...
Negatiivsed omadused
- zadnou nevyhodu jsem nenasel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pasoni
18/10/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Dobrá káva
Po měsíci používání jsem velmi spokojen.Zatím pořád testuji,nastavuji,ale i tak je káva už teď výborná.Údržba je celkem snadná.Kávovar doporučuji.
Positiivsed omadused
Kvalitní zpracování
Negatiivsed omadused
Nevím
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brundibár
12/10/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Vynikající káva
Velice jednoduchá obsluha, máte možnost si vybrat mnoho typů kávy / cappuccino, late,cafe au lait, ristretto, expresso, expresso machiato, americano. Napněňovač mléka krásně napění mléko. perfektní samočištění celého stroje i napěňovače mléka. Máte možnost si nastavit hrubost mletí i sílu kávy.
Positiivsed omadused
vše na jedničku :-)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest