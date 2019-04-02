30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
10 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Valge
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)
Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Макс75
02/04/2019
Україна
Хорошее качество.
Отличный дизайн и качество. Сложновато регулировать порционность.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Adrijan1
18/12/2019
Slovenija
Izdelek je odličen
To oceno sem izbral ker je izdelek enostaven za uporabo in deluje odlično.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Matej123
28/11/2019
Slovenija
Prostorocen.
Izdelek se ponasa kvalitetno on prirocno,prilagodljiv vsem mladim in starejsim osebam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest