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  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

Tootmine lõpetatud

Saeco PicoBaristoTäisautomaatne espressomasin

SM5479/10

4.6
| (10) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
Avastage kohvimaailma läbi tuntud retseptide nagu Espresso ja Cappuccino või valmistage erilisi kohvijooke nagu Americano või Espresso Macchiato.
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Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

  • 10 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Terasest must esikülg

  • AquaClean

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.

Tehnilised andmed

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4.6

5-st

10

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

4
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

После покупки прошло 2 месяца

Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.

Positiivsed omadused

Легкость использования

Negatiivsed omadused

"Присадила" на кофе всю семью

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2020

Україна

Україна

Готує дуже смачну каву. Рекомендую!

Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!

Positiivsed omadused

все Чудово

Negatiivsed omadused

ціна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

07/05/2020

Україна

Україна

Смачна кава!

Хороша кавова машина користуюсь більше року, є великий різновид напоїв, молочник можна зберігати в холодиньнику, легка в користувані, все можна регулювати в ній кількість води, крепкість кави, кількість молока, кава з цієї кофемашини дуже смачна. Рекомендую!

Positiivsed omadused

Легка в догляді, смачна кава!

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest