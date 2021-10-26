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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
10 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Terasest must esikülg
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)
Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.
4.6
5-st
10
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Люсинда
26/10/2021
Україна
После покупки прошло 2 месяца
Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.
Positiivsed omadused
Легкость использования
Negatiivsed omadused
"Присадила" на кофе всю семью
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
kost_xiii
05/11/2020
Україна
Готує дуже смачну каву. Рекомендую!
Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!
Positiivsed omadused
все Чудово
Negatiivsed omadused
ціна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Щербатюк
07/05/2020
Україна
Смачна кава!
Хороша кавова машина користуюсь більше року, є великий різновид напоїв, молочник можна зберігати в холодиньнику, легка в користувані, все можна регулювати в ній кількість води, крепкість кави, кількість молока, кава з цієї кофемашини дуже смачна. Рекомендую!
Positiivsed omadused
Легка в догляді, смачна кава!
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest