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Saeco Xelsis Täisautomaatne espressomasin
Tootmine lõpetatud
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SM7680/00
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EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7680/00 - English (US)
User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
espressomasinPhilipsi kohvivalmistusliidese määre
Kohviõli eemaldamise tabletid
Piimasüsteemi puhastuskotikesed
HooldustarvikudKatlakivi- ja veefilter
Espressomasina katlakivieemaldi
Philipsi/Saeco kohvivalmistusmooduli all on kohvipulber
Philipsi/Saeco espressomasin ei tõmba veepaagist vett
Philipsi/Saeco kohvivalmistusmoodulit ei saa eemaldada
Philipsi/Saeco espressomasinast ei tule kohvi
Philipsi/Saeco espressomasin ei pruuli ja raiskab kohvi
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