30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
3 jooki
LatteGo
Läikivmust
Puuteekraan
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
Aroma Extracti nutikas süsteem pakub optimaalset tasakaalu kohvivalmistamise temperatuuri ja aroomi vahel, hoides veetemperatuuri vahemikus 90–98 °C ja reguleerides vee voolukiirust – nii saate nautida maitsvat kohvi.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.8
5-st
184
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Фіксік
07/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Легкість користування
Легкість користування, можливість насолоджуватися ароматною кавою
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Nekasana
29/10/2021
Україна
Ця кавомашина- наша улюблениця
Користуємось кавомашиною уже 2 роки щодня. Задоволені на всі 100%. Проста у користуванні, легка в догляді. Для меленої і зернової кави, на різні смаки усіх членів сім'ї. Просто член родини!
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Yevgeshik 78
26/10/2021
Україна
Всі функції працюють
Користуюся 1,5 року на рікань не має,відмінно все працює.Кава дуже смачна.Легка і доступна в використанні.Технічне обслуговування дуже легке,все зручно виймаєтся,миєтся.Купив і не прогодав,надіюсь буде довго без поломок працювати.Дуже дякую компанії Філіпс за кавомашинку.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)
temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu komplekti