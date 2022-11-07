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  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Seeria 2200Täisautomaatne espressomasin

EP2231/40

4.8
| (184) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi ja cappuccino valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

3 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • 3 jooki

  • LatteGo

  • Läikivmust

  • Puuteekraan

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

Täiuslik temperatuur, aroom ja kreem iga kohvijoogi jaoks**

Täiuslik temperatuur, aroom ja kreem iga kohvijoogi jaoks**

Aroma Extracti nutikas süsteem pakub optimaalset tasakaalu kohvivalmistamise temperatuuri ja aroomi vahel, hoides veetemperatuuri vahemikus 90–98 °C ja reguleerides vee voolukiirust – nii saate nautida maitsvat kohvi.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

Tehnilised andmed

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4.8

5-st

184

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

07/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Легкість користування

Легкість користування, можливість насолоджуватися ароматною кавою

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

29/10/2021

Україна

Україна

Ця кавомашина- наша улюблениця

Користуємось кавомашиною уже 2 роки щодня. Задоволені на всі 100%. Проста у користуванні, легка в догляді. Для меленої і зернової кави, на різні смаки усіх членів сім'ї. Просто член родини!

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

26/10/2021

Україна

Україна

Всі функції працюють

Користуюся 1,5 року на рікань не має,відмінно все працює.Кава дуже смачна.Легка і доступна в використанні.Технічне обслуговування дуже легке,все зручно виймаєтся,миєтся.Купив і не прогодав,надіюсь буде довго без поломок працювати.Дуже дякую компанії Філіпс за кавомашинку.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

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Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)

  3. temperatuuril 70–82 °C

  4. ei kuulu komplekti