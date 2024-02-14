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Tootmine lõpetatud
4 jooki
Klassikaline piimavahustaja
Läikivmust
Puuteekraan
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse masinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
4.7
5-st
48
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Мари32
14/02/2024
България
Валентинка за теб
Обичам те,моя най-добра приятелко!Ако не беше ти сутрините щяха да са ми сиви и тъжни!Благодаря ти,че те имам в живота си 🥰🥰🥰
Positiivsed omadused
Не е много шумна
Negatiivsed omadused
Няма
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See arvustus tehti tootele Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
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See arvustus tehti tootele Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
JanaElisabeth
25/07/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kávovar je jednoduchý na ovládání
Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.
Positiivsed omadused
plně automatický, jednoduché ovládání
Negatiivsed omadused
snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí
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See arvustus tehti tootele Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
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See arvustus tehti tootele Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Pavouček
15/07/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kávovar má hodně funkcí.
Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.
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See arvustus tehti tootele Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
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See arvustus tehti tootele Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu karbi sisusse