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  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki

Tootmine lõpetatud

Seeria 3200Täisautomaatne espressomasin

EP3221/40

4.7
| (48) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki
Tänu meie nutikale kohvivalmistamise süsteemile saate nautida värsketest ubadest valmistatud hõrgu maitse ja aroomiga kohvi ning seda õigel temperatuuril. Klassikaline piimavahustaja võimaldab teil kergesti luua siidiselt pehme cappuccino või latte macchiato.
Kuva kõik eelised

tänu intuitiivsele puuteekraanile

Valmistage värsketest ubadest kergesti nelja maitsvat kohvijooki

  • 4 jooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Läikivmust

  • Puuteekraan

Nautige 4 kohvijoogi lihtsasti valmistamist

Nautige 4 kohvijoogi lihtsasti valmistamist

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse masinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

48

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

14/02/2024

България

България

Валентинка за теб

Обичам те,моя най-добра приятелко!Ако не беше ти сутрините щяха да са ми сиви и тъжни!Благодаря ти,че те имам в живота си 🥰🥰🥰

Positiivsed omadused

Не е много шумна

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

25/07/2023

Česká republika

Česká republika

Kávovar je jednoduchý na ovládání

Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.

Positiivsed omadused

plně automatický, jednoduché ovládání

Negatiivsed omadused

snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

15/07/2023

Česká republika

Česká republika

Kávovar má hodně funkcí.

Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Temperatuuril 70–82 °C

  3. ei kuulu karbi sisusse