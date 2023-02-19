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  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Seeria 3200Täisautomaatne espressomasin

EP3241/50

4.8
| (111) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • 5 jooki

  • LatteGo

  • Läikivmust

  • Puuteekraan

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

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4.8

5-st

111

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

19/02/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудова Кава за декілька хвили!

Дуже гарна і проста у використанні кавомашина, яку можна настроїти під власні смаки, ступінь помолу, об’єм напою и т.д. Легко та швидко мити молочник, варочну групу! Ціна-якість

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

05/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Найкраща кавомашина!)

Обирала кавомашину за кількістю програм та зручністю. Програм багато - це великий плюс, і вони дуже зручні у використанні. Новий спінювач молока - це просто космос! Ніяких шлангів, ніякої мороки з тим, щоб помити - і це мега-зручно! Раз на декілька місяців потрібно використовувати таблетки для очищення та змащувати внутрішню частину, але все це робиться легко і швидко.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

30/04/2022

Україна

Україна

Дуже смачна кава

Придбав собі дану модель. Дуже задоволений. Смачна кава і головне апарат простий у використанні. Висока пінка і дуже гарна кава. Молочник не потребуе багато часу на миття. Легко знімается і навіть зберігается подальшому у холодильнику , коли залишается молоко. Тиха у використанні и що головне, достатньо лише 15 секунд для того, щоб пити смачну каву. Рекомендую.

Positiivsed omadused

Смачну каву

Negatiivsed omadused

Ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)

  3. temperatuuril 70–82 °C

  4. ei kuulu komplekti