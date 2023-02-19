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Tootmine lõpetatud
5 jooki
LatteGo
Läikivmust
Puuteekraan
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.8
5-st
111
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Сергій К.
19/02/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудова Кава за декілька хвили!
Дуже гарна і проста у використанні кавомашина, яку можна настроїти під власні смаки, ступінь помолу, об’єм напою и т.д. Легко та швидко мити молочник, варочну групу! Ціна-якість
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See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Taha25
05/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Найкраща кавомашина!)
Обирала кавомашину за кількістю програм та зручністю. Програм багато - це великий плюс, і вони дуже зручні у використанні. Новий спінювач молока - це просто космос! Ніяких шлангів, ніякої мороки з тим, щоб помити - і це мега-зручно! Раз на декілька місяців потрібно використовувати таблетки для очищення та змащувати внутрішню частину, але все це робиться легко і швидко.
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See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Тімоха
30/04/2022
Україна
Дуже смачна кава
Придбав собі дану модель. Дуже задоволений. Смачна кава і головне апарат простий у використанні. Висока пінка і дуже гарна кава. Молочник не потребуе багато часу на миття. Легко знімается і навіть зберігается подальшому у холодильнику , коли залишается молоко. Тиха у використанні и що головне, достатньо лише 15 секунд для того, щоб пити смачну каву. Рекомендую.
Positiivsed omadused
Смачну каву
Negatiivsed omadused
Ні
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See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)
temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu komplekti