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  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Seeria 3200Täisautomaatne espressomasin

EP3243/70

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • 5 jooki

  • LatteGo

  • Valge

  • Puuteekraan

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavan, praktičan i radi odličnu kavu

Odličan aparat, izabrao sam ga zbog jednostavnog čišćenja, jednostavnosti i 5 razlicitih funkcija kave i ima cak dodatak vruće vode.

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29/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Best Buy

Veoma elegantnog i modernog dizajna, svaki put kad radim jedan od napitaka jednostavno oduševi, ne mogu ga prestat koristit postao sam ovisnik tako da sam morao kupiti i sebi jedan

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24/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odličan

Ovaj uređaj je odličan. Uz njega je priprema kave toliko jednostavna da meni jedino preostaje da uživam u kavi. U njemu uživaju i moja djeca. Najviše im se dopada priprema toplog napitka na bazi mlijeka jer pjena koju ovaj uređaj napravi je jednostavano neodoljiva. Uređaj je savršen.

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Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)

  3. temperatuuril 70–82 °C

  4. ei kuulu karbi sisusse