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Tootmine lõpetatud
5 jooki
LatteGo
Valge
Puuteekraan
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Marijanoss
08/04/2020
Hrvatska
Jednostavan, praktičan i radi odličnu kavu
Odličan aparat, izabrao sam ga zbog jednostavnog čišćenja, jednostavnosti i 5 razlicitih funkcija kave i ima cak dodatak vruće vode.
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See arvustus tehti tootele Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
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LDT101215
29/07/2019
Hrvatska
Best Buy
Veoma elegantnog i modernog dizajna, svaki put kad radim jedan od napitaka jednostavno oduševi, ne mogu ga prestat koristit postao sam ovisnik tako da sam morao kupiti i sebi jedan
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See arvustus tehti tootele Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
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See arvustus tehti tootele Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Ivana38
24/05/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod je odličan
Ovaj uređaj je odličan. Uz njega je priprema kave toliko jednostavna da meni jedino preostaje da uživam u kavi. U njemu uživaju i moja djeca. Najviše im se dopada priprema toplog napitka na bazi mlijeka jer pjena koju ovaj uređaj napravi je jednostavano neodoljiva. Uređaj je savršen.
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Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)
temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu karbi sisusse