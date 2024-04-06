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  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Philips 5400 SeriesTäisautomaatne espressomasin

EP5443/90

5
| (115) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • 12 kohvijooki

  • LatteGo piimalahendus

  • Valge

  • TFT-ekraan

Valmistage hõlpsasti 12 kohvijooki, sh café au lait´

Valmistage hõlpsasti 12 kohvijooki, sh café au lait´

Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

115

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3
2

06/04/2024

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Výborný produkt

Som maximálne spokojná s kávovarom Philips latte go dostala som ho od rodiny na narodeniny a zvolili najlepši darček využívame ho celá rodina aj moje deti radi si napenuju mliečko 😀

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

07/03/2024

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Dobra kava z pohodlia domova

Kavovar perfektny na domace pouzivanie, pre navstevy a na home office.

Positiivsed omadused

Jednoducha udrzba, cerstvo pomleta kava, moznost nastavit hrubku mletia, mlieko napeni sam, moznost dodatocneho upravenia kav (nastavitelnost intenzity kavy, mnozstva vody alebo mlieka), starsi ludia ocenia slovencinu v menu, kavovar je velmi intuitivny a vsetky kroky pekne vypisuje na obrazovke

Negatiivsed omadused

Cena (ja som kupovala v zlave a to uz bolo prijatelne), napenene mlieko sa nevyrovna rucnemu napeneniu, ale je to uplne postacujuce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

04/03/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek má hodně variant přípravy kávy

S kávovarem jsem spokojen.Dělá dobrou kávu.Každá káva se dá nastavit individuálně.Děti si oblíbili napěňovač mléka.Za mě super.

Positiivsed omadused

Dělá dobrou kávu

Negatiivsed omadused

Zatím nic

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary

See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary

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Lahtiütlused

  1. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).

  2. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  3. temperatuuril 70–82 °C