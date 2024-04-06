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Tootmine lõpetatud
12 kohvijooki
LatteGo piimalahendus
Valge
TFT-ekraan
Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.
Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.
Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.
5.0
5-st
115
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Maca1002
06/04/2024
Slovensko
Kinnitatud ostja
Výborný produkt
Som maximálne spokojná s kávovarom Philips latte go dostala som ho od rodiny na narodeniny a zvolili najlepši darček využívame ho celá rodina aj moje deti radi si napenuju mliečko 😀
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See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jenny42
07/03/2024
Slovensko
Kinnitatud ostja
Dobra kava z pohodlia domova
Kavovar perfektny na domace pouzivanie, pre navstevy a na home office.
Positiivsed omadused
Jednoducha udrzba, cerstvo pomleta kava, moznost nastavit hrubku mletia, mlieko napeni sam, moznost dodatocneho upravenia kav (nastavitelnost intenzity kavy, mnozstva vody alebo mlieka), starsi ludia ocenia slovencinu v menu, kavovar je velmi intuitivny a vsetky kroky pekne vypisuje na obrazovke
Negatiivsed omadused
Cena (ja som kupovala v zlave a to uz bolo prijatelne), napenene mlieko sa nevyrovna rucnemu napeneniu, ale je to uplne postacujuce
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See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
BAWORÁK
04/03/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výrobek má hodně variant přípravy kávy
S kávovarem jsem spokojen.Dělá dobrou kávu.Každá káva se dá nastavit individuálně.Děti si oblíbili napěňovač mléka.Za mě super.
Positiivsed omadused
Dělá dobrou kávu
Negatiivsed omadused
Zatím nic
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary
See arvustus tehti tootele Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
temperatuuril 70–82 °C