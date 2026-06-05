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Philips 5400 Series Täisautomaatne espressomasin
Tootmine lõpetatud
Tugi
EP5443/90
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4300 series_5400 series_Quick Start Guide
Milk TwisterPiimavahustaja
Kaas kohviubade punkri jaoks
LatteGo piimasüsteem
espressomasinPhilipsi kohvivalmistusliidese määre
Kohviõli eemaldamise tabletid
Piimasüsteemi puhastuskotikesed
Espressomasina katlakivieemaldi
Philipsi/Saeco tilgakoguja täitub kiiresti
Philipsi/Saeco espressomasin ei lülitu sisse
Philipsi/Saeco espressomasin ei vahusta piima hästi
Philipsi/Saeco kohvivalmistusmooduli all on kohvipulber
Philipsi/Saeco espressomasina jahvatust ei saa muuta
Philipsiga ühenduse võtmine
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