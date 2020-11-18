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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6,5 baari
Kuni 450 g võimas auruvoog
Eemaldatav 1,5 l veepaak
Kandmislukk
Teed mitut asja korraga või tähelepanu läheb mujale? Põletusjäljed on sellegipoolest välistatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saame lubada, et see triikimissüsteem ei jäta triigitavale materjalile kunagi põletusjälgi. Võite selle isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma jätta. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud.
Kangekaelsete kortsude korral usaldage pidevat auruvoogu, mis teeb raske töö teie eest. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kortsud just siis, kui seda vajate. See sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Tänu kompaktsele disainile on seda lihtne ja kerge kasutada. See mahub isegi teie triikimislauale. Kuid ärge kartke, et kompaktsus tähendab väiksemat jõudlust. Tänu eksklusiivsele ProVelocity-tehnoloogiale on meie võimsad triikimissüsteemid kergemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.
Auhinnad
4.6
5-st
22
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Taney@@@
18/11/2020
Україна
Дуже класна річ в господарстві!
Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!
Positiivsed omadused
Все дуже подобається, рекомендую
Negatiivsed omadused
Немає заперечень
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
Силви СС
08/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Чудесен уред
Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0
Positiivsed omadused
Лесен за експлоатация
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Radoslava1982
02/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продуктът има перфектни характеристики!
Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!
Positiivsed omadused
Бързо и лесно гладене!
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Põhineb 2-tunnisel triikimisel
Kuni 40% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, võrreldes mudeliga GC6734.