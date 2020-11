Kerge ja kompaktne, et oleks lihtne kasutada ja hoiule panna

Tänu kompaktsele disainile on seda lihtne ja kerge kasutada. See mahub isegi teie triiklauale. Kuid ärge kartke, et kompaktsus tähendab väiksemat jõudlust. Tänu eksklusiivsele ProVelocity-tehnoloogiale on meie võimsad triikimissüsteemid kergemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.