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  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad

PerfectCare Compact PlusAurugeneraatoriga triikraud

GC7933/30

4.6
| (22) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

1 auhind

Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
Kiire ja mugav triikraud, millega ei pea kunagi põletusjälgede pärast muretsema. Kuna sellest tuleb kaks korda nii palju auru kui aurutriikrauast, saate triikimisega ka varem valmis. Nautige tõhusamat tööd ja paremat kortsude eemaldust ning ärge vaevake oma pead seadistamisega. Triikige kogu pesuhunnik ühe korraga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Võrreldes Philipsi aurutriikrauaga Azur*

Olge triikimisel 30 minutit kiiremad

  • Pumba rõhk kuni 6,5 baari

  • Kuni 450 g võimas auruvoog

  • Eemaldatav 1,5 l veepaak

  • Kandmislukk

Põletusjäljed on välistatud

Teed mitut asja korraga või tähelepanu läheb mujale? Põletusjäljed on sellegipoolest välistatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saame lubada, et see triikimissüsteem ei jäta triigitavale materjalile kunagi põletusjälgi. Võite selle isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma jätta. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud.

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kangekaelsete kortsude korral usaldage pidevat auruvoogu, mis teeb raske töö teie eest. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kortsud just siis, kui seda vajate. See sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Kerge ja kompaktne, et oleks lihtne kasutada ja hoiule panna

Tänu kompaktsele disainile on seda lihtne ja kerge kasutada. See mahub isegi teie triikimislauale. Kuid ärge kartke, et kompaktsus tähendab väiksemat jõudlust. Tänu eksklusiivsele ProVelocity-tehnoloogiale on meie võimsad triikimissüsteemid kergemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.6

5-st

22

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

3
2

18/11/2020

Україна

Україна

Дуже класна річ в господарстві!

Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!

Positiivsed omadused

Все дуже подобається, рекомендую

Negatiivsed omadused

Немає заперечень

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор

08/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Чудесен уред

Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0

Positiivsed omadused

Лесен за експлоатация

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

02/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктът има перфектни характеристики!

Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!

Positiivsed omadused

Бързо и лесно гладене!

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2-tunnisel triikimisel

  2. Kuni 40% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, võrreldes mudeliga GC6734.