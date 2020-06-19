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  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi

Tootmine lõpetatud

Saeco XsmallTäisautomaatne espressomasin

HD8643/09

3.6
| (11) Auhinnad
Tundke oma lemmikkohviubade aroomi
Millist kohvisorti te ka ei soovi järgmisena proovida, Xsmall jahvatab oad kohapeal kõigest ühe nupuvajutusega. Kõiki funktsioone saab kasutada esiküljelt – tänu sellele võite paigutada selle väikese meistriteose ka kitsasse kohta.
Kuva kõik eelised

Üliautomaatne espressomasin vajab vaid üht nupuvajutust

Tundke oma lemmikkohviubade aroomi

  • Valmistab ühte kohvijooki

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Tänu automaatsele ringlussüsteemi puhastusele on kohvimasin alati puhas

Tänu automaatsele ringlussüsteemi puhastusele on kohvimasin alati puhas

Saeco disainis sellele espressomasinale automaatse puhastuse süsteemi, et masina käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks kohvi ringlussüsteem automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitsega kohv igas kohvitassis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

11

Auhinnad

2

19/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.

Positiivsed omadused

лесна за ползване и поддръжка

Negatiivsed omadused

засега нямам забележки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

17/01/2018

България

България

Идеална за домашна употреба

Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

12/01/2016

България

България

Отлична оценка

Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.