30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HD8643/09
Valmistab ühte kohvijooki
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
Saeco disainis sellele espressomasinale automaatse puhastuse süsteemi, et masina käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks kohvi ringlussüsteem automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitsega kohv igas kohvitassis.
3.6
5-st
11
Auhinnad
nemira
19/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики
Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.
Positiivsed omadused
лесна за ползване и поддръжка
Negatiivsed omadused
засега нямам забележки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Чодан
17/01/2018
България
Идеална за домашна употреба
Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Encheva
12/01/2016
България
Отлична оценка
Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина